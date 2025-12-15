曝福麥5.9億炸藥案新疑點？ 謝龍介點名1位商人

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

立法院近日再度掀起國防採購爭議。國防部辦理「RDX海掃更」旋風炸藥採購案，得標金額高達5.9億元，卻被揭露得標廠商竟是一家以室內裝修為主要業務的「福麥」公司，引發外界質疑。國民黨立委謝龍介12日直言，此案「不單純」，背後恐怕另有眉角，並狠酸民進黨政府是靠著「一招半式闖江湖」。

謝龍介表示，外界焦點都放在國防部，但他已實際查證福麥公司的背景。他強調，依自己對賴清德總統個性的了解，「有就有、沒有就沒有」，賴清德與該公司並無直接認識。福麥公司確實位於台南，原本從事衛浴與室內裝修，內部也有設計師，相關背景在地方上並非秘密。不過，該公司卻在去年12月30日緊急變更營業資格，隨後即投入軍火相關標案，時間點相當敏感。

謝龍介進一步指出，目前關鍵不在於公司設立地點，而是是否有民意代表或官員介入其中。若真是業者自行嗅到商機、合法投標，外界自然無話可說，但他直言「事情沒有這麼簡單」。他事後再求證發現，福麥的相關資格疑似是「借牌」給一名姓陳的商人使用，該名商人過去僅承攬小型工程，多為園藝或零星施工，金額約十多萬元，與高額軍火採購完全不同量級。

謝龍介透露，該名商人過去曾涉及跳票與違約問題，甚至導致當初發包的官員因此提前退休，相關案件也曾遭調查局與廉政單位介入調查。但他強調，這些人與福麥負責人李文慶、李淑玲父女之間「並不認識」，整起案件的重點，仍在於國防部為何會釋出這類高達數億元、甚至總體規模近15億元的標案，且讓一間毫無相關經驗的公司順利得標。

謝龍介質疑，這樣的操作模式是否與過去「超思案」如出一轍。他指出，福麥公司去年底才完成資格變更，今年3月就投入國防部標案投標，「消息有這麼靈通嗎？」一個從未涉足相關產業的公司，評審委員為何會同意其執行如此專業且高風險的軍火採購？

謝龍介也點名檢察官與調查局，質疑是否應該主動介入調查。他透露，自己聽聞有一名退役空軍人員與該公司有所接觸，這名人士可能才是整起事件的關鍵角色，「眉角就在這裡」。他質疑，是否有人在國防部內部先行釋放訊息，標案公告後自然就有人前來投標，形成一套「大家吃到飽」的運作模式。

針對外界近來質疑，福麥14日發出聲明強調，得標過程禁得起檢驗，遭影射「賴友友」更與事實不符，前任及現任負責人及其家人均無任何政黨黨員身分，與賴清德未有任何接觸、互不認識，未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究法律責任。

