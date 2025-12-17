曝立院「今年唯一正常時刻」！沈榮欽：謝謝公民團體發動大罷免

記者楊士誼／台北報導

藍白立委在人數優勢下強行通過多項爭議法案，加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，今年年中有一段時間，藍白突然願意尊重議事程序，亂修的法案也可以討論了，「答案只有一個：大罷免」。他表示，公民團體發動的大罷免雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，「謝謝所有公民團體，讓我們見到國會正常時候的樣子」。

沈榮欽指出，對立院來說，2025 年可謂是波濤洶湧的一年。去年底藍白聯手修改《立院職權行使法》，大幅縮減人民權利，極度擴張立委權力，延續成為今年年初的國會焦點。被大法官宣告違憲之後，藍白立委大怒憤而修改《憲訴法》，最終成功癱瘓大法官會議；而藍白立委聯手大幅亂刪預算後，沒有任何一名立委知道究竟刪了多少錢，包括國防預算在內。且藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央成為無米之炊。民眾意圖罷免，藍白立委更聯手修正《選罷法》，讓未來罷免不適任立委和縣市長「在極困難和不可能之間」。

沈榮欽續指，年中藍白立委稱預算被亂刪的地方可以商量，以反對國防著稱的立委突然支持國防預算，且《財劃法》和《選罷法》修正可以再討論。藍白更表示不會讓民進黨立委連發言機會都沒有，且法案提出前會先經過協商，不會讓立委在表決前最後一分鐘才拿到表決版本。

沈榮欽說，年尾時因應民眾黨主席柯文哲遭羈押一年，藍白聯手修改《刑事訴訟法》。而公投沒過，藍白一怒之下修改《公投法》，此外藍白立委聯手中止年金改革、立委因助理費案被判刑，陳玉珍便提出《立法院組織法》，讓立委貪污除罪化，藍白立委更聯手修改《財劃法》，讓中央政府無法施政而必須舉債。

沈榮欽直言，今年年中有一段時間，藍白突然願意尊重議事程序，亂修的法案也可以討論了，「答案只有一個：大罷免」。公民團體發動的大罷免雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論，願意讓立委知道表決的法案內容。「謝謝所有公民團體，讓我們見到國會正常時候的樣子，雖然只是一小段時間。或許讓他們面對被罷免的恐懼，是台灣唯一擁有正常國會的方式」。

