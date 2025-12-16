曝第一島鏈反艦飛彈打擊網 國安局：美、日、澳、英19國挺台灣

美軍去年首次在菲律賓的北呂宋島部署堤豐中程飛彈發射系統，該系統能夠發射戰斧巡弋飛彈等進行遠程打擊。翻攝自X@Aaron_MatthewIL



中國對台灣、日本與菲律賓等第一島鏈國家「灰帶」襲擾不斷，令外界擔憂爆發軍事衝突，立法院外交及國防委員會本週三（12/17）邀請國防部與國安局就台海周邊情勢與國軍應變整備進行報告。據國安局書面報告指出，今年以來，美、日、英等19個國家，及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「台海和平穩定重要性」。報告並指出美國與同盟強化第一島鏈共同防禦，已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演、聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。報告也曝光美日菲在第一島鏈部署反艦飛彈打擊網絡圖。

廣告 廣告

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，圖為俄羅斯可搭載核武的俄Tu-95戰略轟炸機。路透社

立法院外交及國防委員會12/17邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。書面報告以送達立法院，

有「中華神盾」之稱的中國052C飛彈驅逐艦西安號（舷號153），出現在台海中線澎湖附近海域，讀者提供。

國安局書面報告中指出中共透過海、空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、台海、南海安全情勢緊密串連。而因應中共的武力擴張，報告也指出，美國與同盟強化第一島鏈共同防禦，這些國家還包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭。另外，美國已與日本、菲律賓簽署防務合作協定，擴大聯演、聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。此份報告中也提供友盟國家在第一島鏈部署反艦飛彈防衛網路圖，顯示對中共海軍艦艇的應對準備。

中國航空母艦「遼寧號」的行駛路徑。翻攝自小泉進次郎X

國安局報告中指出，美國12月初發布新版《國家安全戰略》，將印太地區定位為全球競爭優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔防務」等3大核心方向。

據2023年7月22日公布的照片，日本陸上自衛隊參加護身軍刀聯合軍演，首次在澳洲發射12式地對艦飛彈（Type 12 SSM）。翻攝推特@TalismanSabre

國安局報告也指出，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將12月7日強調，此一「拒止型防禦」（denial defense）構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。

美國海軍勃克級神盾系統驅逐艦裴拉塔號。維基百科

國安局書面報告也提到，台海的和平、穩定受國際高度關注的現實，自今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等19個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「台海和平穩定重要性」。

另外，國安局報告提及針對中共對台脅迫，歐盟、德國分別於今年8月、10月首度表示，台海適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，並呼籲中共身為聯合國安理會常任理事國，應共同維護國際和平。鑒於台海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺台力度持續攀升。

美軍陸戰隊的「復仇女神系統」（NMESIS）其無人發射車、「遙控遠征火力地面單元」（ ROGUE），可直接上下氣墊登陸艇（LCAC），直接搶灘部署 。US Marine

應對中共的武力擴張，尤其是海上作戰艦艇的大幅增加與逼近日本、菲律賓海域的行動不斷，對此，國安局報紙指出，美軍藉與日本、菲國聯演，將「堤豐」（Typhon，又譯泰風）中程飛彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」（又稱「復仇女神」）反艦飛彈系統前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴丹島。日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP）， 菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」（Brahmos）反艦飛彈。

美、日、菲等國在第一島鏈反艦飛彈部署圖，包括日本九州的「島嶼防衛」滑翔彈，「復仇女神」（NMESIS）反艦飛彈在日本沖繩諸島及菲律賓巴丹島部署。菲國向印度採購的「布拉莫斯」（Brahmos）飛彈則部署在呂宋島的伊羅戈省等地。截自國安局報告

國安局在報告中強調，上述相關部署，已大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。這份報告還以圖示方式，呈現日本、菲律賓、美國在第一島鏈的反艦飛彈部署情形，在九州部署的「島嶼防衛」滑翔彈，射程估達900公里；「NMESIS」反艦飛彈系統則在沖繩縣諸島，以及菲律賓巴丹島部署，射程約290公里；菲律賓布拉莫斯飛彈則在呂宋島的伊羅戈省等地部署，射程約290公里，已可大幅涵蓋第一島鏈的周遭海域。

更多太報報導

火藥採購案遭質疑 顧立雄曝3條件：公司設在哪裡、資本額都不是重點

共機「雷達照射」自衛隊戰機餘波不斷！日方召見大使抗議 中方拒交涉

菲律賓飛機南海例行巡邏 遭中國發射3枚照明彈