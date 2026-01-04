曝綠放話弄黃國昌！柯文哲轟：一定焦土政策

▲柯文哲表示自己被關1年就算了，可以一笑置之，如果如法泡製弄黃國昌，一定焦土政策。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲展開嘉義long stay，今（4）日陪同自家立委到宮廟參香，受訪時在被問及日前稱朝野僵局在總統賴清德一念之間，柯文哲透露民進黨還派人放話，要如法泡製搞黃國昌，自己被關1年可以一笑置之，如果再拿司法當政治工作，「弄我就算了，如果再搞黃國昌，我一定焦土政策！」

柯文哲稱朝野僵局在總統賴清德一念之間，要怪在野彈劾，那當初為什麼要搞出大罷免，對方當然會反撲，如果上任就是聯合政府的概念，跟在野協調，就不會搞到這種局面。

廣告 廣告

柯文哲更提到1.25兆軍購案，怎麼能用兩張A4紙來說明，立法院誰敢蓋章？付了超過6000億東西沒有來，這個問題也不解決、不交代，還要拿1.25兆，民進黨立委也是答應得很心虛，什麼時程買什麼東西，報告要出來。

此外總預算過去也不是沒有遇過同樣僵局，但是民進黨政府不能那種態度，要審就審不審拉倒，三黨總召可以協調，如果彼此有困難，那就再各帶一個人，6個人坐下來談，一定可以協調。

柯文哲更透露，不曉得民進黨政府現在誰在操盤，他被關了1年可以一笑置之，竟然還派人來放話，要如法泡製把黃國昌搞一遍，突然爆氣稱，「弄我就算了，如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策！」

柯文哲強調，不可以把司法當政治工具，這個絕對不同意，民進黨再來一遍，絕對是焦土政策，「在賴清德一念之間，不要把台灣搞到四分五裂」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲頭痛了！陳佩琪po文「偏要寫」臉書：要寫更多更長

影／審總預算、軍購現曙光？柯文哲支持 老柯：還是你腦袋清楚

再戰2028？柯文哲話沒說死：2026先過去再講