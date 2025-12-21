曝綠營打「組合拳」盤算 學者喊話在野：動員上街護憲才有機會突圍

憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，即日起失效，不過此舉引發許多議論。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，行政院長卓榮泰不副署《財劃法》、國安法修嚴以及大法官宣告《憲訴法》違憲，是綠營打的「組合拳」，算準藍營沒有實際破解的方法。

鈕則勳昨（20）日在臉書表示，卓榮泰不副署《財劃法》、國安法修嚴、大法官宣告《憲訴法》違憲，是綠營打的「組合拳」，就是算準藍營只會罵，但沒有實際破解的方法，總統賴清德、卓榮泰當然老神在在，除了有鞏固基本盤的效果外，也見過主場優勢，藍軍只能在賴所設定的框架中被動因應。

鈕則勳直言，如今在野的情勢確實非常危急，彈劾僅是一計自嗨的空包彈，綠營高層也沒有在怕的，除非能夠在短時間之內動員上街護憲，展現民意的反對力道，或許才有機會突圍。

鈕則勳也期待能辯敢衝的國民黨主席鄭麗文會祭出什麼有效的反制，「藍營支持者應該都在敲碗在等著看，畢竟這是鄭上任的第一場大仗」。

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案，當天司法院代理院長謝銘洋等5位大法官作成《憲訴法》修法規定違憲、立即失效判決，並在判決理由寫明「總統、副總統彈劾案要及時處理」。據《中國時報》今報導，有法界人士認為，5位大法官笑罵由人，是為了總統彈劾案、忠心護主。

