曝綠營「罷免失敗才企求藍白倒閣」 黃揚明認「這事」成朝野對立唯一解方

行政院提出《財劃法》覆議案遭到藍白聯手否決後，傳出民進黨團在總統賴清德的授意下，將對相關法案採取「不副署、不公布」的方式進行反制，面對在野的質疑，民進黨立委王定宇、鍾佳濱均強調，若對行政院不滿可以提出不信任投票，甚至發動倒閣；資深媒體人黃揚明指出，這是因為綠營已無法透過罷免翻轉席次，只能企求在野黨倒閣讓國會改選。

黃揚明透過臉書直言，眼下朝野對立的憲政困境，唯一且最終的解決辦法就是「民意」，也就是2028的總統大選。

廣告 廣告

「民進黨企圖罷免讓國會席次翻轉已失敗，只能企求在野黨倒閣讓國會改選」，黃揚明坦言，無論政院是否副署、執行立院通過法律，又或者國會真的發動倒閣，對總統、也就是賴清德本人都不會有任何影響。黃揚明進一步解釋，當朝野意見出現分歧，考驗的並非憲政制度，而是執政者的智慧，若執政者沒有妥善處理問題的智慧，就只能回到最根本的解決方式，也就是「民意處理」。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

