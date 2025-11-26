民進黨台北市長候選人提名戰白熱化，壯闊台灣協會理事長吳怡農今日（26日）公布黨內候選人「互比式」民調結果，顯示他在民進黨支持者中以20.3%的支持度僅落後王世堅的22.7%，差距為2.4個百分點。吳怡農強調，自己最有底氣突破綠營基本盤，爭取黨內提名出線。然而，同為潛在人選的王世堅則表示不認為自己會獲得徵召，並認為其他人選更為適合。

曝緊追王世堅！ 吳怡農「互比式」民調黨內第二。（圖／TVBS）

吳怡農在公布的互比式民調中列出五位潛在人選，包括王世堅、鄭麗君、林右昌、沈伯洋及自己。結果顯示，王世堅獲得台北市選民最高支持度，而吳怡農則在幾乎每個群體中排名第二。吳怡農表示，這樣的結果顯示他最有機會凝聚基層支持，並強調自己是非藍白支持者的第二人選，最能獲得更多台北市民的認同。

廣告 廣告

談到大罷免議題，吳怡農日前曾批評操盤手的預測常與民意脫節，引發黨內不滿，也被藍營批評在罷免王鴻薇時仍與罷免團體站在一起。面對各方質疑，吳怡農強調不應陷入文字遊戲或鑽牛角尖，澄清自己批評的是名嘴及專家對罷免結果的預測，而非檢討公民團體的努力。他表示，是要惱羞成怒還是心平氣和討論，考驗每個人的修養。

更多 TVBS 報導

吳怡農曝民調「王世堅支持度第一」 本人親回：當一日市長就夠了

來真的！吳怡農明公布台北市長黨內民調 要黨中央推最強人選

指大罷免「操盤手」有問題被罵翻 吳怡農急澄清：沒要找罪犯

綠黨內台北市長最新民調！王世堅33%奪冠 吳怡農11.3%

