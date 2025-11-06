曝緯穎墨西哥廠曾遭川普關稅「3天狠課3200萬美元」 董座洪麗寗：AI是國安議題、不去美國不行
緯穎董事長洪麗寗今日（11/6）出席遠見高峰會「地緣政治-供應鏈重新佈局」論壇，針對美國總統川普掀起的對等關稅風暴，洪麗寗指出，無論對等關稅是否合法、下任美國總統是誰，AI是國防、國安議題都已是美國兩黨共識，AI伺服器廠赴美設廠是必須，並透露今年3月初，緯穎墨西哥廠曾在3天內被收了高達3,200萬美元關稅。
洪麗寗表示，緯穎從成立第三年起就啟動全球交貨，目前已服務全球23個國家、6~700個資料中心客戶，為了接近客戶，緯穎在馬來西亞、歐洲、墨西哥都設有廠區，美國廠也將於12月投產，不過在中國卻沒有廠區，因為從2019年起，她就覺得從中國廠區交付亞洲客戶「不安全」。
洪麗寗回憶，今年初美、墨關係緊張，當時她每個月都因為川普更新墨西哥的關稅而「心跳加速」，儘管目前USMCA（美墨加協定）仍不受關稅影響，可是當時狀況渾沌不明，3月初還真的被川普政府收到3天的關稅。洪麗寗表示，當時緯穎所有客戶都因為關稅暫停拉貨，卻有一個客戶堅持要緯穎出貨，結果短短3天的關稅金額高達3,200萬美元，幸好後續墨西哥關稅危機解除，墨西哥廠才得以順利營運。
提及12月即將投產的美國廠，洪麗寗透露，幹部幾乎全部來自於已運作10多年的墨西哥廠當地員工，而非台灣幹部；緯穎特別挑選有工程能力的員工赴美，美國政府也為了這群專業人士發出專門的簽證，讓這些墨西哥人能安心在德州工作。
洪麗寗指出，儘管川普的對等關稅是否合法仍在最高法院激辯中，且「美國製造」政策是否能在川普下台後延續，現在也很難講，但無論關稅是否合法、下任美國總統是誰，「AI、算力是國防、國安議題」這件事都已是美國兩黨共識，客戶也都看到美國政府對這件事的長期承諾，這件事不會因川普任期結束而改變，也因此要求伺服器在當地生產、交貨。洪麗寗表示，這也讓她更確信年初毅然決然赴美投資是正確決定，AI伺服器去美國設廠是必須。
談及AI伺服器赴美設廠的挑戰，洪麗寗表示挑戰有兩個，其一是客戶「瘋狂地在蓋資料中心」，一直追著緯穎要更多產能，其二是客戶不停來問「你能給我多少電」，因為AI伺服器機櫃測試時必須耗用大量電力，緯穎美國廠為拿到足夠的電，不僅要跟工業園區的經營者談，甚至還得直接跟電力公司要電，幸好美國電力自由化、電力來源多樣化，加上緯穎美國廠設在相對不缺電的德州，能夠順利解決客戶對電力的要求。
洪麗寗透露，以緯穎來說，緯穎不自己從頭設計、蓋廠，都是承租或購買當地工業園區經營業者已經蓋好、現成的標準廠房，赴美設廠成本不算貴，問題是現在很多AI伺服器機櫃多改為水冷，除了水冷（機櫃）很貴外，廠房牽水管也是很大的問題。
