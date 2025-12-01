曝總統信任度、滿意度「黃金交叉」 徐國勇：沒內閣改組問題

民進黨今舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇出席。楊亞璇攝



佈局2026選舉，內閣是否轉成戰鬥內閣，備受關注。民進黨秘書長徐國勇今（12/1）回應，這可能已經想太多了，總統信任度、施政滿意度已經黃金交叉，「我們信心滿滿」，沒有什麼所謂內閣要改組等問題，從來沒有想過這些問題。

民進黨今天上午舉辦「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生記者會。會後媒體問卓榮泰上任後遭受在野打壓，趨於下風，會不會趁明年農曆年換閣揆，轉到選舉戰鬥內閣模式？徐國勇說，有關是不是轉為戰鬥內閣，或內閣改組，這個可能已經想太多了。整個內閣到底要不要改組，是總統的職權，中央黨部也不會、也不適當在這個時候來評論。

廣告 廣告

他說，何況大家可以看到，現在的施政滿意度，其實從民進黨自己的民調以及從《震傳媒》的民調都可以看得出來，可以明白的告訴大家，三周前其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉，「我們雖然沒有對外宣布，但是我們信心滿滿。」

徐國勇指出，前2天《震傳媒》也公布了，在信任度是穩定的增加8%，黃金交叉，執政滿意度也超過了不滿意度，也黃金交叉了，「我們必須努力，我們不會以此為滿足。」以人民的福祉是民進黨執政最重要的一個指標，所以民主、繁榮、和平，民進黨要堅持。在這個狀況之下，沒有什麼所謂內閣要改組等問題，從來沒有想過這些問題。

更多太報報導

綠營彰縣長提名4搶1白熱化！邱建富布條遭覆蓋、林世賢喊冤籲提供線索

高雄市長初選最新民調！4戰將對上柯志恩 邱議瑩領頭衝：希望贏得最後勝利

民進黨宜蘭市縣議員初選爆冷 現任議員不敵教師、前公所秘書