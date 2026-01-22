曝美台合作無人機、設彈藥測試場 谷立言重申：拒止任何企圖奪取台灣的能力

美國在台協會（AIT）處長谷立言今天（22日）出席由國防院舉辦的座談會並發表專題演講。（圖／鄒保祥攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言今天（22日）出席由國防院舉辦的座談會並發表專題演講，谷立言在發言時說，美國透過日、韓等盟邦共同努力，對軍力進行關鍵投資，持續維持區域和平與穩定，如美國新版《國家安全戰略》所述，「共同確保拒止任何企圖奪取台灣的能力」。他也首度公開美台在無人機與AI自主系統合作，並且由美商在台設立中口徑彈藥測試場，強化台灣威懾實力。

國防安全研究院今天上午舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，並特別邀請AIT處長谷立言發表專題演講。谷立言表示，世界正面臨自1930年代以來前所未見的安全挑戰，在總統川普領導下，美國正進行迫切而必要的戰略修正，確保能維護自由，同時避免重演上個世紀兩次世界大戰的悲劇。

國防安全研究院今天上午舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，並邀請AIT處長谷立言發表專題演講。（圖／鄒保祥攝）

嚇阻台海衝突對美國、世界至關重要

「自由不是免費（freedom is not free）」，谷立言說，美國只能在朋友們自助的程度內提供協助，在共享自由利益與共同分擔維護自由責任的重要性上，沒有任何地方比世界這個區域更為重要。他指出，正如川普的《國家安全戰略》所說，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，該戰略也強調，美國不應獨自承擔這一重擔。

谷立言提到，美國夥伴們在國防上投入更多，更重要的是，嚇阻區域侵略的能力。在日本、韓國、澳洲和菲律賓等盟友的支持下，正在第一島鏈部署最先進的防衛能力。盟友也正對其自身部隊進行重要投資，共同維護區域和平與穩定，應對脅迫行動，集體確保拒止任何奪取台灣的企圖。

谷立言進一步說，《國家安全戰略》明確提到，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，連接東海與南海，並提供通往太平洋的直接通道，加上台灣巨大的經濟重要性，這一戰略位置使得嚇阻台海衝突對於美國、世界，當然還有台灣的安全至關重要。

台灣願保衛家園民眾比例 比2022年前烏克蘭還高

谷立言表示，台灣致力於履行其維護區域和平關鍵角色的決心日益清晰，他在1年半以來對台灣國防改革的範圍和速度印象深刻。他說，台灣軍方新的消耗戰略（erosion strategy）善用了島嶼的自然地理環境，運用能夠瓦解更大規模部隊的不對稱戰力。跨越台海，對一個多山且人口稠密的島嶼進行兩棲入侵，可以說是能想像到的最困難軍事行動之一。

谷立言說，台灣戰備的關鍵變革是建立「任務式指揮」（mission command）的概念，任務式指揮是民主社會相對於威權社會所享有的不對稱優勢。信任戰場上熟練的下級指揮官，在沒有上級詳細指示的情況下執行指派任務，不僅提供了應對關鍵指管節點（C2 nodes）遭攻擊時的韌性，也提供了作戰彈性。

谷立言指出，台灣軍方也展現了運用台灣城鎮環境的能力，在今年夏天的漢光演習中，將部隊部署於平民社區和台北捷運系統內。此外，全島民政機關與地方政府參與城市韌性演練，顯示嚇阻日益成為全社會的共同努力，台灣公眾對這些演習的支持，凸顯他們對台灣軍方維護和平角色的日益重視。

谷立言提到，民眾日益踴躍參與韌性演練，展現了保衛家園的決心，當美國訪客總是問他：「台灣的抗敵意志如何？」而民調顯示，願意保衛家園的台灣民眾比例，比2022年2月之前受訪的烏克蘭人還高，「同樣重要的是，抗敵意志與備戰決心息息相關」。

谷立言在會中分享，有民調顯示台灣願保衛家園民眾比例 比2022年前烏克蘭還高。（圖／鄒保祥攝）

美致力盡快交付關鍵系統 擴大台灣國防工業基礎

谷立言說，台灣招募與留營率達到近年新高，但台灣軍人現在需要的是完成任務的工具。這就是為什麼總統賴清德承諾在2030年前將台灣國防支出增加到GDP的5%，包括1.25兆新台幣的國防特別預算。而賴政府聚焦於取得低成本不對稱系統，如無人機和反艦飛彈、具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合台灣軍事需求。

谷立言強調，美國致力於盡快交付關鍵系統，也正與台灣產業界合作，擴大其國內國防工業基礎，而這些國防與科技夥伴關係不僅會提升台灣的自我防衛能力，還將擴大台灣的製造能力、提供就業機會，並讓台灣轉型成為可信賴全球國防供應鏈中的重鎮。

美在台設立中口徑彈藥測試場

谷立言表示，美國同時也在擴大國防軍備合作計畫，如諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman），已在台灣設立一座中口徑彈藥測試場，讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動國造研發專案的進展，視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，立基於我們各自商業部門的活力之上。

谷立言接著說，在關鍵的人工智慧領域，美國已是研發、創新和應用的世界領導者，而台灣則提供了製造與硬體的骨幹，結合這些互補的能力，有望為無人機、指揮管制、防空及其他平台開發邊緣運算（edge computing）和具身智慧（embodied AI）應用，進一步徹底變革嚇阻能力。

谷立言強調，美國一貫堅持和平解決兩岸分歧，在此之前，繼續支持現狀，這是絕大多數台灣人民所偏好的現狀，是《台灣關係法》支持台灣自我防衛能力所促成，也是數十年來支撐全球和平與繁榮的現狀，台灣恢復兩岸軍事平衡的行動，將排除武力作為選項，並賦予台灣在適當時機進行對話的信心。



