曝美台已合作無人機、設彈藥測試場 谷立言：革新台灣威懾力、不受脅迫創造對話空間
為了支持台灣強化防衛力量，美國在台協會（AIT）處長谷立言今天（1/22）應邀在軍方智庫、國防安全研究院舉辦的座談會發表專題演講，谷立言強調，美國透過日、韓、澳、菲等盟邦共同努力，對軍力進行關鍵投資，持續維持區域和平與穩定，回應脅迫行為，正如美國新版《國家安全戰略》所言-「共同確保拒止任何企圖奪取台灣的能力」，谷立言也首度公開美台在無人機與AI自主系統合作，成立供應鏈進度，並且由美商在台設立中口徑彈藥測試場，強化防衛韌性並革新台灣的威懾實力，谷立言強調，這些努力的目標都是創造不受脅迫的對話條件。
為了支持政府推動強化國防的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」與匡列1.25兆新台幣的特別預算，國防部智庫「國防安全研究院」今天在集思台大會議中心舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，除了邀請學者專家進行研討之外，重中之重是邀請AIT處長谷立言專題演講，主題為“Investing Together in a Secure and Prosperous Future”（為安全與繁榮的未來共同投資）。
而現場包括國安會諮委黃重諺、國防部整評司長苗慧芬、外交部政務次長陳明祺等人也出席座談會，顯見政府高層對此場座談以及專題演講的高度重視。
在國防院董事長一級上將霍守業致詞後，谷立言隨即上台致詞，闡述美國總統川普上任後首度公布的新版《國家安全戰略》（NSS）的精神，並強調台灣與美國等區域國家、友盟共同擔負第一島鏈與區域和平穩定的重要性。
谷立言指出，我們今日所處的世界，正面臨自1930年代以來前所未見的安全挑戰，而其成因在許多方面竟驚人地相似。正如當年國際聯盟的烏托邦式願景未能化解深層的經濟裂痕與歷史積怨，如今那種「不計代價追求全球化」的錯誤信念，也使世界在面對當前的生存性威脅時準備不足。
谷立言說，長期以來，我們選擇視而不見某些國家操弄全球規則、以犧牲其他國家勞工與家庭為代價來累積自身國力的事實——這其中也包括美國及我們的夥伴。經濟相互依存必然能確保和平的信念，導致許多美國盟友在國防上投資不足。
谷立言表示，在川普總統的領導下，美國正在進行迫切而必要的戰略修正，以確保我們能維護自身自由，同時避免重演上個世紀兩次世界大戰的悲劇。這項修正，始於我們果斷擺脫對無限制全球化的迷信，並深刻吸取過往軍事行動的教訓——那些行動讓許多美國人民對無止境的戰爭心生疑慮。取而代之的並非孤立主義，而是一種清醒務實的戰略：以積極外交結合強而有力的嚇阻，來確保持久和平。我們將堅定地與盟友與夥伴站在一起，保護我們的自由，也促進他們的安全。
谷立言強調，自由並非免費而來。美國能夠協助朋友的程度，取決於他們願意為自身安全付出多少努力。而在世界上，沒有任何地方比本區域更能體現「共享自由成果、共同承擔守護責任」的重要性。
谷立言表示，正如川普總統的《國家安全戰略》（NSS）所明確指出，美國致力於維持在第一島鏈任何地點拒止侵略的軍事能力。然而，該戰略同時強調，美國不可能、也不應該單獨承擔這一重擔。我們呼籲夥伴國家增加國防投資，更重要的是，投資於真正能夠嚇阻區域侵略的能力。
谷立言進一步指出，在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，我們正在第一島鏈沿線部署最先進的防衛能力。我們的盟友也正對自身軍力進行關鍵投資。透過這樣的集體努力，我們持續維持區域和平與穩定，回應脅迫行為，並共同確保——正如《國家安全戰略》所言——「拒止任何企圖奪取台灣的能力」。
谷立言也表示，美國《國家安全戰略》亦清楚指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，連接東海與南海，並提供直接通往太平洋的通道。加上台灣在全球經濟中的巨大重要性，使得台灣海峽的衝突風險成為攸關美國、全世界，當然也包括台灣自身安全的核心議題。
谷立言說，台灣對於履行其在維護區域和平中的關鍵角色，展現出日益明確的承諾。「自一年半前重返台北以來，我對台灣國防改革的廣度與速度深感敬佩。」
谷立言並指出中共解放軍犯台將面臨的艱困情境，谷立言說，「台灣軍方所推動的整體防衛／侵蝕戰略，善用島嶼的自然地理條件，並透過不對稱能力的運用，將有限兵力轉化為具備倍增效果的防衛力量。跨越洶湧海域、登陸一座山勢崎嶇且人口密集的島嶼，本就是最困難的軍事行動之一；而台灣近期在淡水河部署爆炸性阻絕設施等措施，更使這種情境變得極其艱鉅。」
谷立言強調，強化台灣防衛力量不僅是計畫問題，更關乎兵力結構與務實訓練。台灣成功將義務役役期由四個月延長至十二個月，並改革後備制度，大幅擴充可即時投入作戰的人力來源。一支訓練良好、裝備齊全的後備部隊，本身就是對潛在侵略者的重要嚇阻。
谷立言也指出，台灣的賴清德政府致力於取得低成本的不對稱系統，例如無人機和反艦飛彈，以及具備韌性和分散式通訊及戰場態勢感知能力，並發展一體化防空與反彈道飛彈系統，這與台灣的軍事需求完全契合。
對於美國軍售延宕的問題，谷立言也回應，「美國全力以赴，力求盡快交付關鍵系統。我們也與台灣產業界合作，拓展其國內國防工業基礎。這些國防和技術合作不僅將提升台灣的自衛能力，還將擴大台灣的製造業規模，創造就業機會，並協助台灣成為全球值得信賴的國防供應鏈中的重要力量。」
谷立言也表示，「正因如此，我們與台灣合作，為無人機和其他自主系統建立安全的供應鏈。例如，安杜瑞爾（Anduril）公司在台灣落實了一項策略性供應鏈計劃，旨在為關鍵零件尋找更多供應商，以增強包括Ghost-X無人機系統在內的產品的全球供應鏈韌性，並且能讓Ghost-X無人機系統銷往美國和國際市場。美商Shield AI 也對台灣的供應鏈進行了大量投資，採購並使用了價值數千萬美元的台灣零件和產品，並已與台灣領先的主要承包商漢翔公司（AIDC）正式建立合作關係。
谷立言也首度揭露台美合作生產中口徑彈藥的進度，谷立言說，「我們也在拓展國防武器裝備合作計畫。例如，諾斯羅普·格魯曼公司（NG）已在台灣設立了一座中口徑彈藥試驗場。該設施使台灣國防部能夠按照全球產業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動台灣本土研發計畫的進展。我們也將台灣視為推動國防技術前沿發展的關鍵合作夥伴，充分利用雙方商業領域的活力。」
谷立言也強調台美在人工智慧（AI）領域的合作具有互補關係，谷立言說，在人工智慧這一關鍵領域，美國已在研發、創新和應用方面處於世界領先地位，而台灣則提供了製造和硬體基礎。結合這些互補優勢，有望開發用於無人機、指揮控制、防空和其他平台的邊緣運算和具身人工智慧應用，進一步革新威懾力量。所有這些努力的目標都是創造不受脅迫的對話條件。
更多太報報導
黃國昌攜出國防機密文件挨告 北檢已完成分案
美撥款委員會：應川普要求撥11.5億美元挺台防衛
關懷偏遠國軍部隊 顧立雄赴綠島台東視導戰備
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 284
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 6
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 7
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 83
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 54
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 34
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 14
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91