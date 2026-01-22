曝美台已合作無人機、設彈藥測試場 谷立言：革新台灣威懾力、不受脅迫創造對話空間

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22出席國防安全研究院舉辦的「強化國防投資與國家整體發展」座談會，發表專題演講。郭宏章攝



為了支持台灣強化防衛力量，美國在台協會（AIT）處長谷立言今天（1/22）應邀在軍方智庫、國防安全研究院舉辦的座談會發表專題演講，谷立言強調，美國透過日、韓、澳、菲等盟邦共同努力，對軍力進行關鍵投資，持續維持區域和平與穩定，回應脅迫行為，正如美國新版《國家安全戰略》所言-「共同確保拒止任何企圖奪取台灣的能力」，谷立言也首度公開美台在無人機與AI自主系統合作，成立供應鏈進度，並且由美商在台設立中口徑彈藥測試場，強化防衛韌性並革新台灣的威懾實力，谷立言強調，這些努力的目標都是創造不受脅迫的對話條件。

為了支持政府推動強化國防的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」與匡列1.25兆新台幣的特別預算，國防部智庫「國防安全研究院」今天在集思台大會議中心舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，除了邀請學者專家進行研討之外，重中之重是邀請AIT處長谷立言專題演講，主題為“Investing Together in a Secure and Prosperous Future”（為安全與繁榮的未來共同投資）。

而現場包括國安會諮委黃重諺、國防部整評司長苗慧芬、外交部政務次長陳明祺等人也出席座談會，顯見政府高層對此場座談以及專題演講的高度重視。

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22出席國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談會，發表專題演講，與國防院董事長霍守業、國防部整評司長苗慧芬致意。郭宏章攝

在國防院董事長一級上將霍守業致詞後，谷立言隨即上台致詞，闡述美國總統川普上任後首度公布的新版《國家安全戰略》（NSS）的精神，並強調台灣與美國等區域國家、友盟共同擔負第一島鏈與區域和平穩定的重要性。

谷立言指出，我們今日所處的世界，正面臨自1930年代以來前所未見的安全挑戰，而其成因在許多方面竟驚人地相似。正如當年國際聯盟的烏托邦式願景未能化解深層的經濟裂痕與歷史積怨，如今那種「不計代價追求全球化」的錯誤信念，也使世界在面對當前的生存性威脅時準備不足。

谷立言說，長期以來，我們選擇視而不見某些國家操弄全球規則、以犧牲其他國家勞工與家庭為代價來累積自身國力的事實——這其中也包括美國及我們的夥伴。經濟相互依存必然能確保和平的信念，導致許多美國盟友在國防上投資不足。

谷立言表示，在川普總統的領導下，美國正在進行迫切而必要的戰略修正，以確保我們能維護自身自由，同時避免重演上個世紀兩次世界大戰的悲劇。這項修正，始於我們果斷擺脫對無限制全球化的迷信，並深刻吸取過往軍事行動的教訓——那些行動讓許多美國人民對無止境的戰爭心生疑慮。取而代之的並非孤立主義，而是一種清醒務實的戰略：以積極外交結合強而有力的嚇阻，來確保持久和平。我們將堅定地與盟友與夥伴站在一起，保護我們的自由，也促進他們的安全。

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22出席國防安全研究院舉辦的「強化國防投資與國家整體發展」座談會，發表專題演講。郭宏章攝

谷立言強調，自由並非免費而來。美國能夠協助朋友的程度，取決於他們願意為自身安全付出多少努力。而在世界上，沒有任何地方比本區域更能體現「共享自由成果、共同承擔守護責任」的重要性。

谷立言表示，正如川普總統的《國家安全戰略》（NSS）所明確指出，美國致力於維持在第一島鏈任何地點拒止侵略的軍事能力。然而，該戰略同時強調，美國不可能、也不應該單獨承擔這一重擔。我們呼籲夥伴國家增加國防投資，更重要的是，投資於真正能夠嚇阻區域侵略的能力。

谷立言進一步指出，在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，我們正在第一島鏈沿線部署最先進的防衛能力。我們的盟友也正對自身軍力進行關鍵投資。透過這樣的集體努力，我們持續維持區域和平與穩定，回應脅迫行為，並共同確保——正如《國家安全戰略》所言——「拒止任何企圖奪取台灣的能力」。

谷立言也表示，美國《國家安全戰略》亦清楚指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，連接東海與南海，並提供直接通往太平洋的通道。加上台灣在全球經濟中的巨大重要性，使得台灣海峽的衝突風險成為攸關美國、全世界，當然也包括台灣自身安全的核心議題。

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22於國防安全研究院舉辦座談會發表專題演講，與國防院董事長一級上將霍守業、國安會諮委黃重諺、外交部政次陳明祺、國防部整評司長苗慧芬等合影。郭宏章攝

谷立言說，台灣對於履行其在維護區域和平中的關鍵角色，展現出日益明確的承諾。「自一年半前重返台北以來，我對台灣國防改革的廣度與速度深感敬佩。」

谷立言並指出中共解放軍犯台將面臨的艱困情境，谷立言說，「台灣軍方所推動的整體防衛／侵蝕戰略，善用島嶼的自然地理條件，並透過不對稱能力的運用，將有限兵力轉化為具備倍增效果的防衛力量。跨越洶湧海域、登陸一座山勢崎嶇且人口密集的島嶼，本就是最困難的軍事行動之一；而台灣近期在淡水河部署爆炸性阻絕設施等措施，更使這種情境變得極其艱鉅。」

谷立言強調，強化台灣防衛力量不僅是計畫問題，更關乎兵力結構與務實訓練。台灣成功將義務役役期由四個月延長至十二個月，並改革後備制度，大幅擴充可即時投入作戰的人力來源。一支訓練良好、裝備齊全的後備部隊，本身就是對潛在侵略者的重要嚇阻。

谷立言也指出，台灣的賴清德政府致力於取得低成本的不對稱系統，例如無人機和反艦飛彈，以及具備韌性和分散式通訊及戰場態勢感知能力，並發展一體化防空與反彈道飛彈系統，這與台灣的軍事需求完全契合。

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22應邀出席國防安全研究院座談會專題演講，與國防院董事長霍守業交談。郭宏章攝

對於美國軍售延宕的問題，谷立言也回應，「美國全力以赴，力求盡快交付關鍵系統。我們也與台灣產業界合作，拓展其國內國防工業基礎。這些國防和技術合作不僅將提升台灣的自衛能力，還將擴大台灣的製造業規模，創造就業機會，並協助台灣成為全球值得信賴的國防供應鏈中的重要力量。」

谷立言也表示，「正因如此，我們與台灣合作，為無人機和其他自主系統建立安全的供應鏈。例如，安杜瑞爾（Anduril）公司在台灣落實了一項策略性供應鏈計劃，旨在為關鍵零件尋找更多供應商，以增強包括Ghost-X無人機系統在內的產品的全球供應鏈韌性，並且能讓Ghost-X無人機系統銷往美國和國際市場。美商Shield AI 也對台灣的供應鏈進行了大量投資，採購並使用了價值數千萬美元的台灣零件和產品，並已與台灣領先的主要承包商漢翔公司（AIDC）正式建立合作關係。

谷立言也首度揭露台美合作生產中口徑彈藥的進度，谷立言說，「我們也在拓展國防武器裝備合作計畫。例如，諾斯羅普·格魯曼公司（NG）已在台灣設立了一座中口徑彈藥試驗場。該設施使台灣國防部能夠按照全球產業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動台灣本土研發計畫的進展。我們也將台灣視為推動國防技術前沿發展的關鍵合作夥伴，充分利用雙方商業領域的活力。」

谷立言也強調台美在人工智慧（AI）領域的合作具有互補關係，谷立言說，在人工智慧這一關鍵領域，美國已在研發、創新和應用方面處於世界領先地位，而台灣則提供了製造和硬體基礎。結合這些互補優勢，有望開發用於無人機、指揮控制、防空和其他平台的邊緣運算和具身人工智慧應用，進一步革新威懾力量。所有這些努力的目標都是創造不受脅迫的對話條件。

