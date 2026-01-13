曝美國手握「關稅致命招」一劍封喉藍白立委！蔡正元：敢不通過帳就算到你頭上

《紐約時報》最新報導指出，台美關稅談判已敲定台灣稅率降至15%，而台積電則將在亞利桑那州增建5座晶圓廠作為交換。對此，前立委蔡正元在節目《大新聞大爆卦》直言，美國更是透過關稅去「威脅國民黨立委」，只要藍白敢在立院不通過協議，就會立刻採取一招反制，「一劍封喉在野黨」。

​蔡正元表示，美國副助理國務卿圖納（Julie Turner）日前才來台，她的官位相當大，連在台灣最大的AIT處長、更上層的AIT理事主席都得去她辦公室報告，是美國對台最大的官，而她訪台不會有別的目的，就是跟關稅有關。

蔡正元指出，所以他當時知道一些對談的消息，就在去年12月指出，關稅結果會是15%不疊加稅率，但台積電必須到美國乖乖投資。蔡正元當時稱，營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國，而他現在直言，台積電的營業額更不止500億，是超比例投資。

蔡正元也說，美國的最後一點，則是透過關稅「威脅國民黨立委」，「如果這協議在立法院不通過，稅率就提高到32%，這帳就算到你們頭上」，所以美國是步步為營，不怕藍白搞鬼不同意，「一劍封喉！」

蔡正元直言，「所以我才會公開呼籲鄭麗文，應對美國要更傷腦筋！美國出一招不通過就加32%關稅，在野黨就馬上抱頭鼠竄，所有罪都到你頭上去了。」

