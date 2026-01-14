曝美方樂見兩岸對話 陳智菡：確實有提到中共攻台時間表
民眾黨主席黃國昌11日啟程訪美，並在今（1/14）天清晨返台後召開記者會，表示在下週國防部報告後，民眾黨團會根據內容提出國防特別條例草案版本。對此，隨行的黨團主任陳智菡在接受專訪時透露，這次訪美是雙向溝通，美方認為維持區域和平穩定是多方的責任，且樂見兩岸直接進行對話；另外，美方的人確實有提到類似中共在2027做攻台準備的說法。
陳智菡今天中午接受網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，對於這次快閃訪美，陳智菡表示，這次訪美行是雙向溝通，美方展現高度誠意，在短短一天內媒合5個負責對台戰略佈局與亞太事務的重要部會進行會晤。她透露，美方不同單位都表達希望兩岸之間可以有溝通，不要都不講話，這對民眾黨是個重要方向，代表也應該跟中國對話。
黃光芹問到，這次訪美有無談及中共攻台時間表？陳智菡回應，美方確實有提到類似總統賴清德說中共在2027年有做攻台準備，但跟賴清德的說法並非百分之百一致。
針對1.25兆軍購預算，陳智菡舉例，烏克蘭軍隊一星期就消耗掉美軍一整年所製造的海馬士火箭，採購完武器後，還有妥善率的問題。她也質疑，M1A2等裝備到底適不適合台灣，是否要讓台灣變成焦土戰、打巷戰？
陳智菡認為，適度的國會監督非常重要，民進黨不能整天都說是「國防機密」，所以針對政院的草案，民眾黨「沒有照單全收」，完整的清單必須先送進國會審議，而且民眾黨團會送出自己版本的條例，並載明編列金額、年期與到貨時間。
