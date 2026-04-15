曝習近平「大量脫稿」釋善意 鄭麗文：台灣人難道要這麼吝嗇？

國民黨主席鄭麗文近期應中共總書記習近平邀請，率團訪問中國並舉行歷史性的「鄭習會」。（資料照片／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文近期應中共總書記習近平邀請，率團訪問中國並舉行歷史性的「鄭習會」；她回台後於今天（15日）首度接受廣播媒體專訪，並透露習近平在談話時真情流露，脫稿演出，午宴互動更是不時微笑，超級放鬆。

鄭麗文今在廣播專訪時，談及對習近平的觀察。她透露，習近平第一個感覺是很親切很放鬆，發表談話時更是大量脫稿，非常真情流露，也會很自然地微笑。連經常赴中的副主席蕭旭岑也說「從來沒有看過習近平這麼放鬆。」

鄭麗文也說，習近平表示一家人要和平要發展要交流要合作，台灣已經發展出完全不一樣的社會制度和生活方式，他們非常的尊重理解，這讓她感觸真的很深；而習近平也當著她的面說「可是你們台灣是不是對大陸現在所有的成就也應該肯定、尊重？」這句話更是講到心坎裡。

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鄭麗文直言，習近平是如此的謙虛、誠懇，大家也有目共睹，看到中國大陸這些年的發展跟成就是超乎所有人的想像。但是台灣人難道這麼的吝嗇，都不願意面對人家的這麼巨大的成就、給予一個合理的肯定跟掌聲嗎？

鄭麗文坦言，這些年台灣對中國也沒有少污衊、抹黑、鄙視，說什麼高鐵沒有靠背、廁所沒有門，他們聽了作何感想？所以習近平的意思就是，台灣人是不是也應該用一個比較正常健康的眼光來看待大陸的成就。

鄭麗文也說，習近平亦提及兩岸之間的事情冰凍三尺非一日之寒，所以要用「愚公移山」、「精衛填海」的恆心跟耐心來處理，所以習近平在講話的過程當中，真正地流露出他對兩岸的看法，也非常重視兩岸不可以否定是來自同一個祖先、是同一個民族。「血濃於水、一家人，我覺得對他來講是最重要的，怎麼能夠連這個都抹殺、連這個都否認呢？」

鄭麗文表示，習近平稱兩岸之間因為歷史的各種原因，所以發展到今天這樣子的一個局面，彼此的不同不是用來搞分裂的理由跟藉口，習近平一直強調民族的情感很重要，只要兩岸都認同中華民族情感，所有的事情都好商量，既然是一家人，空間就出現了，「絕對不是像現在搞得好像沒有路可走了」。這不是習近平一個人的想法，而是大陸民眾普遍的感受。

鄭麗文認為，若面對真正共同的歷史、處境，發展出兩岸的不同與歧異，然後慢慢地想要去化解，換來的就是同理心、善意，大家是一家人，坐下來有什麼事不能商量？這就是台灣真正應該要走的路啦，也是為什麼大陸的發展不會變成我們的威脅，只會變成我們的底氣。



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