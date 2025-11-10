曝與新壽解約最新進度 蔣萬安：這周有機會順利完成

台北市長蔣萬安10日出席鳳凰颱風整備會議被問及與新壽就北士科T17、18地上權解約進度，蔣萬安表示，希望在這周經北市議會審議及新壽召開臨時董事會通過，有機會順利完成解約。（徐佑昇攝）

輝達預計將海外總部設在北士科T17、18基地，目前台北市政府正在與擁有地上權的新光人壽進行合意解約程序。台北市長蔣萬安10日出席鳳凰颱風整備會議被問及解約進度，蔣萬安表示，希望在這一周經北市議會審議及新壽召開臨時董事會通過，這樣這周有機會可以順利完成解約。

台北市副市長李四川日前指出，今日會將與新壽解約的相關審定內容送至北市議會，希望周三議會大會順利通過後，最快本周五可和新壽解約。

針對這周是否可和新壽解約？蔣萬安回應，市府希望在這一周可以順利完成與新光人壽合意終止契約的程式。

蔣萬安強調，由於該案還要再經過議會審議，他希望在這一周經過議會的審議，然後新壽也要召開臨時董事會，都順利通過之後，「透過這樣，這一周是有機會可以順利的完成。」

