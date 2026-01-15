曝與施明德講過2次話都因陳水扁 韓國瑜：對台灣民主貢獻太大

立法院長韓國瑜、民進黨立院黨團總召柯建銘等人出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦的「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。 圖：張良一/攝

立法院長韓國瑜今（15日）出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，他致詞表示，自己與施明德大概講過兩次話，都是因為前總統陳水扁；他對施明德曾深深地排斥，但也非常尊敬、推崇他，施這一生的奮鬥，已經變成符號、圖騰、精神的象徵，台灣的民主走到這一步，施明德的貢獻太大了。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會合作，今天舉行「施明德先生專檔」 成立茶會暨合作簽署儀式，包括韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、海基會董事長蘇嘉全、施明德文化基金會董事長施陳嘉君、胡佛研究所檔案館東亞館藏部主任林孝庭、AIT（美國在台協會）前處長司徒文、台大前校長管中閔等人與會。

韓國瑜致詞指出，他與施明德過去完全不認識，讀大學時代開始啟蒙思想，看了一些雜誌、書報，慢慢對台灣的民主產生興趣，「施明德」三個字時常跳出來，對他成長的背景眷村來說，「施明德」三個字代表畏懼、遙遠、可怕，甚至讓他深深地排斥。

韓國瑜提到，民國81年，全面立法院改選，他第一次跟施明德講話，韓國瑜回憶道，自己大概跟施明德講過兩次話，當時跟時任立委陳水扁打架，他到現在都記得，之後施明德手插口袋，很瀟灑地跟他說「韓委員，這件事你要負責」，他覺得施明德很遙遠、內心又有點陌生，又覺得立委的尊嚴也很重要，這狀態之下，心結怎麼解開？他跟施明德說「我會負責」，打架不好，向全台灣人民道歉，從此就再也沒講過話。

韓國瑜說，若干年後，「倒扁」風起雲湧，他因前立委魏耀乾和其他人的推薦，再度和施明德會面，才有機會接觸。嚴格來說，他不像柯建銘一樣這麼了解，但施明德對他來講，從學生時代就非常尊敬、推崇他，他想用一句話來形容自己對施明德的看法，「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣。」

韓國瑜強調，施明德這一生的奮鬥，已經變成符號、圖騰、精神的象徵，很多文字已無法形容，台灣的民主走到這一步，施明德的貢獻太大了，這是他發自內心對施明德的看法，也是對他的推崇。也許對年輕人來講，施明德已經慢慢遙遠了，但是一個偉大的先行者，其精神、信念、價值觀，應該要有一群人孜孜不倦、熱心地推動下去。

韓國瑜指出，台灣民主走到今天，我們時常驕傲台灣民主是我們最重要的寶藏，施明德在這寶藏上，做出巨大的貢獻，犧牲他的自由、健康、家庭，今天在85歲施明德冥誕，我們來追思，也希望他奮鬥的精神，能夠繼續傳承下去。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。圖為施明德手稿。 圖：張良一/攝

史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦的「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式，圖為施明德女兒施蜜娜。 圖：張良一/攝

立法院長韓國瑜出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦的「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。 圖：張良一/攝