曝與陳菊「南高到中央」情誼 賴清德：兩人總聊台灣民主未來

賴清德今分享，他和陳菊閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。（資料照片／翻攝陳菊臉書）

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊2024年底因病告假，截至昨天請假天數長達405天，總統賴清德昨宣布准辭，總統令於2月1日生效。賴清德今天（29日）中午在社群分享，陳菊擔任高雄市長時，自己是台南市長，彼此互相幫忙、一起行銷城市；後來無論兩人各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。

總統賴清德今午在臉書發文寫下，最近陳菊因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意。陳菊是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

賴清德提到，陳菊擔任高雄市長時，自己是台南市長，彼此互相幫忙、一起行銷城市；後來無論兩人各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康」。

副總統蕭美琴也說，「謝謝花媽，大家的菊姐」，從年輕參與黨外民主運動到今天，一生為台灣的人權和民主付出與奉獻，也為後輩展現最堅定又溫暖的典範，陳菊請辭後，希望能放輕鬆好好保重照顧身體，恢復健康。



