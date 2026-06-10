曝蔡賴都對他說這句話 鄭朝方：有信心打造「台灣的京都」

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民進黨縣長提名人鄭朝方受訪。廖瑞祥攝



民進黨今（6/10）提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，由賴清德親自召開提名記者會。鄭朝方提起前總統蔡英文與現任總統賴清德都對他講一樣的話，卻從「問號」變成「驚嘆號」，他並一一細數個鄉鎮特色，提到關西、新埔有山光水色，他有信心打造成「台灣的京都」，希望「竹北經驗、改變竹縣」。

鄭朝方指出，謝謝竹北市民給他三年多來鼓勵與舞台，讓竹北市這幾年被台灣看見，這幾年全台灣最優秀的科技新貴與年輕人才，「他們給我的磨練絕對不亞於台北市」，因為竹北市民非常挑剔，但也正因如此，把他的創新與美學落實在每一項基礎建設和活動中。

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鄭朝方提及，竹北市公所大概與一般區公所一樣等級，但他與84位公務員，一起努力在各項建設，若他能得到新竹縣民授權，他除了將使竹北超越竹北外，成為超級竹北，其他12個鄉鎮都可以帶來巨大改變。

鄭朝方指出，竹北、新豐、湖口都面對人口越來越多，造成交通環境問題，應該必須打造共同解決教育、環境、交通的一個生活圈；關西、新埔擁有山光水色，他有信心打造成為「台灣的京都」。

鄭朝方說，自己家鄉竹東，以及橫山、芎林，都是客家文化翠句地方，自己最想要做的事，就是將竹東戲曲公園打開，變得與竹北的市東、市西公園一樣美麗與浪漫。

鄭朝方指出，北埔、峨眉、寶山，可說是科學園區的後花園，他打造成「黃金旅遊廊道」。至於原鄉尖石及五峰，他不會忘記，他特別用泰雅族語大喊一起「Lokah（加油）！」

鄭朝方認為，竹北這三年來的城市治理，已經讓竹北超越竹北，未來希望新竹縣民授權，「讓新竹縣真正超越新竹縣」，因為竹北已經做到，改變就在眼前，希望好朋友有機會到竹北看看竹北的改變。

鄭朝方提及，自己8年前也曾站在這裡（參選新竹縣長），兩位總統說過一樣的話，前總統蔡英文曾說鄭朝方「一點政治味都沒有」，認為鄭朝方很不一樣、來幫助他，她覺得鄭朝方是一個「問號」，而賴清德也稱他「一點政治味都沒有」，但這是一個「驚嘆號」，讓他來幫助並改變新竹縣，他最後高呼「竹北經驗、改變竹縣」。

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