曝蕭美琴曾提修法保障外配參政 藍黨團籲停止歧視陸配

林沛祥指蕭美琴、鄭麗君曾提案保障外配參政，籲賴政府停止歧視陸配。國民黨團提供



國民黨立院黨團今（27日）召開記者會表示，第8屆立法院蕭美琴、邱議瑩、劉建國等立委提案、連署《國籍法》修法明確指出：「參政權是人民掌握生活權益的基本權，不得被剝奪、干涉、限制。」主張應刪除《國籍法》第9、10條對歸化國民的參政限制，呼籲民進黨應以同樣標準，停止歧視陸配。

首席副書記長林沛祥指出，蕭美琴當年主張保障歸化國民參政權，如今卻默許以國安為名排除陸配，到底哪個版本才是真的？反問鄭麗君，今天行政院以行政解釋推動限制陸配權益，你還支持當年的價值嗎？那當年你們支持「外國人歸化後不應限制參政權」的提案，是否也在危害國安？

廣告 廣告

林沛祥說，陸配被限制得比任何人都嚴格，依照現行法律：歸化後的陸配，還得再等十年才能參選。十年，是再一次證明忠誠、融入、努力的漫長旅程。能通過資格的人少之又少。真正參選並當選者，幾乎都只是村里長。他們不是滲透者，不是危險份子，只是最普通、最努力、最愛台灣的家庭成員。

國民黨團提出三大訴求：一、請副總統蕭美琴與行政院副院長鄭麗君公開說明，為何今日與當年立場完全相反？二、要求內政部立即停止所有針對外配、尤其陸配的歧視性限制措施。停止以《國籍法》第20條進行違法的擴張解釋。三、要求政府回到一致的價值：回到人權、回到法治、回到最基本的誠實。

更多太報報導

不滿遭黨紀處分、未獲提名選央委 何鷹鹭宣布退黨：這個國民黨我不想玩了

藍營為中配參政修《國籍法》 李忠憲批：一鍵開啟合法化國家滲透

強調未歧視陸配 劉世芳：若大陸地區不是外國「等同台灣是中國一部分」