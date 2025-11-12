曝藍委期望鄭麗文發揮1本事 郭正亮：所有人都幫妳拍手
國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖秋祭引發熱議，綠營趁機見縫插針批「祭拜共諜」。前立委郭正亮指出，他跟藍委溝通過，藍營戰將希望鄭主席發揮她了解民進黨、揭穿民進黨謊話的本事，提供同黨同志彈藥，如果聚焦在轟民進黨歪曲歷史，所有人都會幫她拍手。
郭正亮12日在《綠也掀桌》節目質疑，一堆共諜，民進黨都祭拜了，蔡英文也拜過，但是他們綠營不敢提這些。民進黨對這個議題是深深了解的，賴清德一定知道，段宜康那些人怎麼會不知道？
主持人李珮瑄唸到網友留言，強調藍委徐巧芯講的很對，國民黨的核心價值之一就是不能反蔣，政治受難者的議題要放在當時的時代背景下來看，那是戰爭時期、風聲鶴唳的，當時如果不採取一些嚴厲的手段，中華民國可能早就被顛覆了。對於那些無辜被牽連的人民，事後給予補償和平反，這點是正確也必要的。也有人說亮哥解釋得很好，可是鄭主席還是衝得太前面了，先拿到政權才是重點。
「我同意！」郭正亮直言，其實他私底下有跟鄭麗文講一句話，他也跟國民黨立委稍微有溝通，藍委們說，如果鄭主席這一拳是重重打民進黨，轟歪曲歷史、壟斷民主運動的話語權，「所有的人都幫妳拍手！」就是如果聚焦在這裡，或者秋祭當天的演講是講這個，結果是在講歷史。國民黨的人現在就是希望鄭麗文要發揮她了解民進黨、揭穿民進黨謊話的本事，「他們需要彈藥！講白了是這樣。」
