曝藍營縣市初選模式不一掀基層焦慮 凌濤籲黨中央儘速進入戰鬥狀態

隨著地方縣市首長選舉腳步逼近，藍營展開黨內協調底定人選。（示意圖／方萬民攝）

國民黨近日針對2026年地方縣市首長選舉陸續召開協調會，新竹縣、台中市、宜蘭縣分別採取不同的初選模式，引發基層關注。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤昨（16）日表示，各地提名機制差異，已造成基層焦慮，呼籲黨中央儘速提出一致性規範，並加快選戰節奏進入「戰鬥狀態」。

隨著11月底地方縣市首長選舉腳步逼近，國民黨中央近期啟動縣市長提名人選的內部協調機制。根據規畫，宜蘭縣將以全民調方式，於2月底前決定人選；新竹縣則擬採取「民調7成、黨員投票3成」的初選方式；至於台中市長部分，擬參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，目前仍在協調階段，尚未取得共識。

國民黨籍桃園市議員凌濤指出，縣市初選模式不一引發基層焦慮，呼籲黨中央加快選戰節奏。（圖／報系資料庫）

針對各縣市採取不同模式展開初選，凌濤坦言，基層情緒相當焦慮。他表示，宜蘭縣後續仍須面對藍白協調，但所幸擬參選人吳宗憲與張勝德已達成全民調共識，預計3月再與民眾黨立委陳琬惠比拼，時程雖偏晚，但仍可接受；相較之下，新竹縣的情勢「沒有那麼樂觀」，對手以逸待勞，而國民黨內卻已爭得如此激烈，且「七三比」的黨員動員本身就是一項問題。

凌濤認為，黨中央應儘速提出統一標準，例如以全民調並集中於同一時間辦理，而非各縣市各行其是。他也提到，目前台中市提名仍未定案，進一步加劇基層焦慮，呼籲黨中央盡快弭平初選紛擾，讓全黨正式進入戰鬥模式。

