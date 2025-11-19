曝藍白合關鍵因素！沈政男憂破局「恐重演2024悲劇」：這2事比較會有問題

藍綠白積極備戰2026大選，國民黨、民眾黨之間的合作模式也受到高度關注，關於兩黨主席鄭麗文及黃國昌19日下午的「鄭黃會」，雖然不會談到選舉細節，但仍將聚焦於在野合作、聯合政府等議題；精神科醫師沈政男指出，藍白合的關鍵除了決定人選的民調方式之外，最重要的還是等民眾黨前主席柯文哲的官司一審判決。

沈政男透過臉書發文坦言，雖然柯文哲在「鄭黃會」前已明確提醒黃國昌，一定要留意民調的時間與方式，避免重蹈2024藍白破局的覆轍，但沈政男憂心指出，仍不能排除悲劇重演的情況，關鍵就在於柯文哲官司的一審結果。

國民黨主席鄭麗文（左）將於19日下午與民眾黨主席黃國昌會面。（資料照，顏麟宇攝）

「今天的『鄭黃會』只是準備性質的會議，大家聊一聊，關鍵議題還是要等柯文哲官司的一審宣判結果」，沈政男指出，如果柯文哲一審被判超過10年、依選罷法規定無法參選，那2028就會是「盧黃配」，但如果柯文哲被判10年以下，那要「盧柯配」還是「柯盧配」就是藍白要頭痛的問題。

至於黃國昌2026參選新北市的意願，沈政男認為，黃國昌應該很清楚自己的民調趨勢，因此不管有沒有成功，都應該聚焦於擴大個人的全國支持度，為2028大選提前布局。

沈政男強調，單以藍白合來看，2026大選問題不大，除了一級戰區都由國民黨參選之外，新竹市的高虹安也是先將重點擺在「選上連任」就好；反倒是2028大選的總統跟立委選舉，如果藍白雙方都有預定人選，就必須事先談妥整合機制，沈政男重申，畢竟2028大選的目標除了拉下總統賴清德之外，國會也必須持續取得多數。

