曝藍白彈劾總統只想「拼選舉」！王義川再嗆學者離題：吃到黃國昌口水？

記者楊士誼／台北報導

立法院今（15）日召開第二場彈劾總統案公聽會，民進黨立委王義川發言時表示，藍白用「下鄉說明會」拖延彈劾，其實是想用國家資源拼選舉「沒需要這樣拖，簡單說，你們只想亂而已」。而藍白推彈劾也自知不會過，只是想留紀錄，且藍白要叫總統來立法院只是為了給他難堪、漏氣，沒有其他目的。他更開嗆部分與會學者講與會議主題無關的內容，「你是吃到黃國昌的口水？」

王義川發言時表示，今天是制度的討論，現在是行政院對立法院通過的法律感到窒礙難行因此提出覆議，覆議沒過是不能再覆議，當然可以申請釋憲、行使不副署的權利，「不然就把附屬的權利拿掉，啊不然修憲把它拿掉啊！」規定裡就寫「需副署」，但這是指「可以副署也可以不副署」，連這都要吵？但這也是制度而非對個人的討論。

廣告 廣告

王義川質疑，若不喜歡就彈劾行政院長，不信任案一定會通過，但在野黨卻不要，反而要彈劾總統，但要彈劾總統也是立法院的權利，彈劾理由之一卻寫「台積電要去美國」，這竟然可以彈劾總統？若要投票表決也很簡單，藍白卻要下鄉辦說明會，用國家資源拼自己的選舉，「沒需要這樣拖，簡單說，你們只想亂而已」。而藍白推彈劾也自知不會過，只是想留紀錄，且藍白下週設計兩天，要叫總統來立法院只是為了給他難堪、漏氣，沒有其他目的。

王義川痛批，藍白的目的只想讓賴清德難看，正常的憲法程序不走，用不信任案處理行政院長也不要，還說「有千千萬萬個卓榮泰」，若覺得制度不好就修憲，說不要修憲改立一部新的憲法也可以，「我看到你們要全國巡迴就覺得有趣，用國家的錢......我不知道政治、法律的教科書要怎麼紀錄這次彈劾，發起彈劾的政黨自知不會通過，教科書要怎麼寫？」他也質問在場學者們「教科書要怎麼寫？」中華民國、台灣歷史上在野黨發起不會通過的彈劾，這要怎麼解釋？「解釋說『我就是想要』，難道是這樣解釋？」

王義川也說，今天的公聽會有些專家講的很有道理，有人只是「臭彈」（tshàu-tuānn，指吹牛、胡扯），有人意識形態太強，也有人講與會議主題無關的內容，「你是吃到黃國昌的口水？」黃國昌質詢從不照主題，今天討論彈劾總統，有些人卻講到與會議主題無關的東西，「也不知道哪個黨推薦的」。他最後表示，如果要彈劾就趕快投票處理，反正不會通過，若要為選舉拖延還要用國家的錢全國巡迴，實在沒有意思。

更多三立新聞網報導

張亞中嗆講國語！王義川怒「莫名其妙」 沈伯洋也酸：校長有識字要求？

火爆場面！講台語被張亞中插嘴「用國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯

柯自打臉？認該處理預算今藍白又擋！王義川轟詐騙：關一年出來還是一樣

TPASS快斷炊 綠議員揭：「這2人」擺爛：在交通委員會卻不替通勤族發聲

