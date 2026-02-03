曝藍白新任黨團三長已會面 黃國昌：坐下來輕鬆聊聊天

民眾黨主席黃國昌今透露，其實民眾黨團新的三長已經和國民黨黨團三長見過面，但只是輕鬆聊聊天，後續公布優先法案後，就會再次會面交換意見以達成共識。（圖／李奇叡攝）

民眾黨6名新科立委於今（3日）宣誓就職，民眾黨立院黨團新任黨團總召由前台中市議員陳清龍接任，副總召為王安祥、幹事長則是邱慧洳出任。民眾黨主席黃國昌今透露，其實民眾黨團新的三長已經和國民黨黨團三長見過面，但只是輕鬆聊聊天，後續公布優先法案後，就會再次會面交換意見以達成共識。

新會期將於本月底展開，國民黨團總召將由傅崐萁續任，林沛祥則升任書記長，許宇甄則接下首席副書記長；黃國昌今說，其實民眾黨新的黨團三長和國民黨團三長已經見過面，「只是你們還不知道」。

黃國昌說，第一次見面是大家相互認識，明天民眾黨立院黨團會舉辦記者會，跟社會大眾報告這會期優先法案，後續民眾黨黨團三長和國民黨黨團三長同樣將會面，針對這會期的優先法案交換意見、達成共識。

黃國昌透露，兩黨三長會面時他的確在場，不過因為大家相互都不認識，所以只是比較輕鬆的聊天，彼此先熟悉一下，還不是所謂正式的對談，後續待民眾黨公布優先法案，就看國民黨團的規劃，相信在新任總召陳清龍的帶領下，民眾黨立院黨團在這會期可以繳出非常漂亮的成績單。

國民黨立委牛煦庭則說，民眾黨各個新科立委一定會跟國民黨團保持密切合作的關係，很多人說民進黨立委王義川跟陳清龍通了電話，會不會造成藍白影響？但他想是大可不會，因為任何黨團彼此之間的溝通，本來就應該要好好說話，這是非常正常的。

牛煦庭表示，相信很快民眾黨團就會感受到，很多時候民進黨不會好好說話，像今天報到第一天，民眾黨立委李貞秀就面對了大量排山倒海的攻擊跟誤解，所以藍白還是要共同合作，才能夠發揮制衡力量，滿足社會大眾的期待，相信藍白黨團都不會背離民意。



