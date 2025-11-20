曝藍白縣市長整合還沒談 黃國昌：若能建立聯合政府都樂觀其成

針對外界關心藍白2026大選整合進度，民眾黨主席黃國昌（20日）受訪表示，待雙方政策願景方向確認了以後，才會針對各縣市首長提名進一步討論。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌昨天與國民黨主席鄭麗文會面。面對外界關心接下來在民調部分會如何與藍營協商，是否擔心民調談不攏，重演2024破局場面？黃國昌今天（20日）受訪表示，在政策願景方向確認後，才會進一步針對各縣市首長，進行各自提名或徵召程序，若出現一組以上的候選人，討論該如何處理，至於各種方式他們都敞開心胸，也願意討論。

鄭黃會於昨天順利落幕，黃國昌今天在立院受訪表示，昨天會面全程公開透明，雙方對於台灣未來國家發展，以及民進黨目前倒行逆施、胡作非為都有共同深層憂慮，因此，藍白會在最大誠意與善意基礎上，為了國家、人民攜手合作。

黃國昌表示，第一個最重要工作，就是雙方智庫對接，針對接下來的2026地方選舉凝聚共識，待雙方政策願景方向確認了以後，才會針對各縣市首長提名進一步討論。

此外，媒體追問藍白2026整合，傳出國民黨有4套劇本，包擴現任優先或縣市長禮讓國民黨，但議員的部分投桃報李，或效仿基隆模式，搭配正副縣長或局處首長？黃國昌回應，他覺得雙方都有誠意跟善意，他相信彼此都能發揮最好的智慧來回應人民的期待。

黃國昌說，針對各種方式他們都敞開心胸，也願意討論，而在討論過程中，這些方式若能獲得雙方支持者，以及社會上多數民眾認可、支持，並且能建立聯合政府的台灣模式，民眾黨都樂觀其成。



