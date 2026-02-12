曝蘇巧慧挑戰新北致命傷 郭正亮提醒李四川：民進黨會拿這些事來糾纏

輝達（NVIDIA）海外總部簽約事項塵埃落定，台北市副市長李四川於11日正式宣布，預計2月底請辭、離開北市府，並於3月正式投入新北市長選舉；前立委郭正亮指出，李四川接下來要小心民進黨出招，預計會從他（李四川）過去新北市副市長任內的爭議事件下手。

李四川將代表國民黨投入新北市選戰，郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中提醒，民進黨接下來可能會挖出李四川在新北市副市長任內的爭議，雖然被翻出的內容多半是土地、工程相關風波，不太可能涉及司法問題，但民進黨拿這些事情來糾纏，完全在預期之中。

廣告 廣告

郭正亮進一步表示，除此之外，現任新北市長侯友宜任內的爭議事件，可能也會被民進黨拿來作文章，另外李四川與特定建商私下的交情，也勢必會被放大檢視。

至於蘇巧慧挑戰新北的部分，郭正亮認為，蘇巧慧過往多待在立法院教育委員會，在經濟、建設等議題上的經驗相對薄弱，「這是致命傷」，而新北市長選舉向來聚焦房地產、土地開發等主題，這也讓李四川在對決上具備較大優勢。

更多風傳媒報導

