曝蘇巧慧看板海也難敵「川伯」 凌濤直言比較憂心這縣市

2026新北市長選戰，民進黨確定派立委蘇巧慧參選，國民黨選遲未定，外界關注人選何時出爐。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，國民黨內新北市長最有可能的人選是台北市副市長李四川，現在藍營支持者已不擔心新北市，比較擔心的是台中選戰。

凌濤27日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，目前李四川尚未明確宣布參選新北市，主要原因是希望先完成輝達進駐北士科案，等輝達簽約後，才參選新北市市長。他認為，這個決定非常穩健，當輝達設立案完成，未來李四川在新北市提的任何政見，大家都會覺得實行的可能性幾乎是確定的。

廣告 廣告

凌濤指出，針對新北市長人選，新北市長侯友宜日前表示「請大家放心」，意味著這個提名應該大勢底定，而這個人選，應該是李四川。因為李四川的民調一枝獨秀，還沒參選前就贏對手15%，宣布參選會再漲一波，往20%走。他認為，其實最大考驗不是在提名，而是在提名之後如何整合新北市的黨內跟民眾黨。

凌濤進一步表示，如果後續藍白以民調決勝，李四川跟民眾黨比，還是有非常勝算。要擔心的是，最後肉搏戰時，蘇巧慧不是只有個人，她加上前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌加高雄市長陳其邁，四大天王在新北市對戰國民黨的李四川；「蘇巧慧厲害在她的文宣，因為她爸爸以前的文宣團隊還在，她就比較靈活，看板做的蠻漂亮。」

凌濤透露，現在的藍營支持者已經不擔心新北市，比較擔心的是台中。他表示，台中到2月中如果沒辦法協調完成，就要辦初選，而2月中開始決定初選辦法，一路可能要到清明節前後才會定案，那時候綠營的何欣純已經跑多久了？何欣純有新潮流的資源挹注，也有可能跟綠營彰化縣長參選人陳素月一起搭配，打一個聯合作戰。

他指出，現在看起來重要的直轄市，台北市跟桃園市因為蔣萬安跟張善政支持度很穩健，最主要新北市提名李四川沒有問題之下，「台中現在是心中比較憂心的。」

【看原文連結】