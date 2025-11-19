曝蘇巧慧見縫插針 民眾黨：大局為重 不會扯後腿、不會袖手旁觀

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午於新北新莊凱悅嘉軒酒店見面，並且達成共識，兩黨智庫進行對接。面對2026年選戰目標，黃國昌坦言民眾黨當然非常想要有地方執政機會，並透露綠委蘇巧慧透過諸多管道鼓勵「你一定要選到底」，但自己是以大局為重的人，當有更高的目標、價值與人的時候，當然會願意支持，「如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀」。

鄭麗文、黃國昌19日下午舉辦「鄭黃會」，會後接受媒體訪問。針對鄭麗文曾說國民黨候選人將至少拿下「南一都」當目標，而民眾黨2026縣市長選舉策略為何，是否一定要拿下新竹、宜蘭、金門、嘉義市？黃國昌回應，相信鄭麗文當選國民黨主席後，對於國民黨未來發展提出一些目標是理所當然的事，也完全可以理解。

黃國昌提及，民眾黨會把國家利益放在政黨利益上，今天與鄭坐在這邊，討論的是台灣共同未來，不是民眾黨接下來在地方選舉中要拿幾席，「真正重要的是，我們能不能找到最強的團隊，帶給台灣最佳的地方治理，這才是我們關心的問題」。

黃國昌指出，在未來邁向此目標的道路上，可以發展出符合台灣需求的「台灣模式」，這個「台灣模式」跟民進黨所謂的高關稅台灣模式不太一樣，民進黨的高關稅「台灣模式」是不曉得暫時到何時，讓人完全聽不懂，而是一個可長可久、為台灣接下來地方治理樹下典範的「台灣模式」。

由於稍早鄭麗文提不希望鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，而黃國昌也稱兩黨競爭不會是零和賽局，未來會不會考慮透過「整合式民調」共推縣市長人選？黃國昌說，「民眾黨想不想要有地方執政的機會？老實說當然想、非常想，因為我們在國會看到，有時在國會監督真的是狗吠火車，真的要做事就是拿到行政權。」

黃國昌稱，民眾黨是一個在成長茁壯的政黨，當然希望能有更多好的人才進入地方政府，由自己親手實踐地方治理，但自己很早就說過，「我對於選新北市長，我希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北；但我是一個大局為重的人，當有更高的目標、價值與人的時候，我們當然願意支持。」

黃國昌透露，過程中有很多討論，而民進黨也一定會見縫插針，例如欲爭取新北市長選舉的綠委蘇巧慧，「蘇巧慧透過好多管道鼓勵我，說『黃國昌你一定要選到底』、『強力支持』，而她為什麼這樣講？我心裡會不明白嗎？」

黃國昌認為，還是要回到做事情初衷，民眾黨看的不只是小我，大我才是人民關心的事情，在此過程中怎麼讓台灣人民幸福，找出真正一個最強團隊，接下現任新北市長侯友宜良好基礎的棒子，帶給新北市民最佳地方治理，這才是真正關心的事情。

最後，黃國昌強調，「最後如果我有機會代表在野聯盟選新北市，我一定全力以赴、使命必達，如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀，因為我會跳到第一線用最大力量輔選，因為這是我跟新北市民許諾的，我們要有最強團隊帶來最好的地方治理」。

