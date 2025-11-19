曝蘇巧慧透過管道鼓勵他選新北到底 黃國昌：她為何要這樣講我會不明白？

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌今（19）日與國民黨主席鄭麗文舉行峰會，會後媒體聯訪時，媒體詢問黃國昌兩黨是否會共推2026人選，會在新北推出最強人選？黃國昌說，民眾黨非常想要地方執政，他自己也希望自己選新北市長是更好的選擇，但他是一個以大局為重的人，有更高目標與價值更好的人的時候，他當然願意支持，過程 一定有討論，而民進黨一定也會見縫插針。黃國昌也曝，民進黨蘇巧慧也透過很多管道鼓勵他要選到底，「為何要這樣講我會不明白嗎？」

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌稱，這是他第N次回答問題，「台灣民眾黨想不想地方執政？老實說非常想」，因為在國會看到國會監督是狗吠火車，真的要做是要拿到行政權，這是大家都懂得道理，民眾黨是在茁壯的政黨，希望有更多好的人才進入地方政府，親手實踐地方治理，答案當然是肯定的。

黃國昌稱，他也很早就說，選新北市長希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他同時也說，自己是一個大局為重的人，當有更高的目標、價值、更好的人，當然願意支持，這中間有很多一定有過程、討論，民進黨也一定會見縫插針。

黃國昌稱，像是蘇巧慧，透過好多管道鼓勵他，說黃國昌一定要選到底、強力支持，為何蘇巧慧這樣講，他心裡不明白嗎？他當然明白，但還是要回到為何要做這件事的初衷，「看的不是小我，還有大我，大我才是人民關心。」他講過非常多次，最後若有機會代表在野聯盟，一定全力以赴，但若男主角不是他，千萬不要擔心他會扯後腿、袖手旁觀，他會跳到第一線用最大力量輔選。



