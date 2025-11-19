曝蘇巧慧鼓勵選到底！黃國昌：若新北男主角不是我 跳第1線大力輔選

國民黨、民眾黨黨主席今（19）日會面，針對2026選舉拋出兩黨智庫對接方針。有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌表示，希望讓自己成為更好的選擇，但如果新北男主角不是他，也會跳第一線大力輔選。黃國昌另指出，被綠營徵召參選新北市長的蘇巧慧，透過各種管道鼓勵他「選到底」。

會中黃國昌坦承，民眾黨「非常想、當然想」希望有地方執政的機會，真的要做事就要拿到行政權，自己也很早說過要選新北市長，希望讓自己成為更好的選擇。

黃國昌指出，不過同時他也是以大局為重的人，有更高的目標、更高的價值，有更好的人選時當然願意支持。「但在這過程中，民進黨也一定會見縫插針，像蘇巧慧委員透過好多管道來鼓勵我，你一定要選、你一定要選到底、強力支持。」

他直言，「她為什麼這樣子講，我心裡會不明白嗎？但是如同我所說的，還是要回到做這件事情的初衷，看的不是只有小我，還有大我，大我才是人民關心的。」

黃國昌表示，若有機會代表在野聯盟選新北市，一定全力以赴使命必達，如果男主角不是他，千萬不用擔心會扯後腿，會跳到第一線用最大力量輔選，要有最強團隊帶來最好的地方治理。

