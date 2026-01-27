曝被電子腳鐐充電線絆倒「雙腿瘀青」 陳佩琪：司法把柯文哲當賤人賤命看待

陳佩琪表示，「看了搜索票，就知道司法當真是把他當賤人賤狗賤命在看待，隨便玩玩都覺得爽」。（圖／黃威彬攝）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪26日在臉書發文表示，柯文哲一去中南部或接近海邊，監控中心就會立即來電關切。自己之所以會變得這麼神經質，是想說哪天忘了回，又會馬上被抓回去關了。並提到，電子腳鐐引起柯皮膚嚴重過敏反應，自己則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔個雙腿到處瘀青一片片的。

陳佩琪指出，儘管柯文哲已設定鬧鐘提醒，但有時與人談話或過於專注而沒注意到要回覆監控中心。她提到，柯文哲剛交保時沒有手機，有次晚間與民眾黨主席黃國昌開會，眼看8點將至，怕柯文哲會忘記回報，只好很沒禮貌地打電話到黃國昌那邊提醒。

陳佩琪說，監控中心一向都很盡責，柯文哲一去中南部或接近海邊，就會立即來電關切。自己之所以會變得這麼神經質，是想說哪天忘了回，又會馬上被抓回去關了，「看了搜索票，就知道司法當真是把他當賤人賤狗賤命在看待，隨便玩玩都覺得爽」。

陳佩琪提到，那個電子腳鐐除了羞辱他到夠本外，還引起他皮膚嚴重過敏反應，他是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識，自己則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔個雙腿到處瘀青一片片的。

陳佩琪回憶2025年年初，柯文哲第一次保釋回家，走到家門口，曾多次踉蹌差點跌倒，當時是被關押了四個多月，除了幾次被林俊言和姜長志和唐仲慶、陳玟瑾拎到北院訊問外，不曾有走路機會，四個月讓一個人不走路、不曬太陽，一個正常人的健康就去了大半，四個月就這樣了，更何況今年又被多關了九個月，本來就不好的身體狀況，又加了九個月的折磨，更是選上加霜。

陳佩琪表示，柯文哲是學重症醫學的，常說一個人要是bed ridden，很快就會心肺功能衰竭而走掉，陳佩琪說民進黨要把他關到死，並沒說錯，要一個人死的方法很多、也很容易做到，且還可以做到不留痕跡。

陳佩琪提到，一歲以下的幼兒會受一種虐待法，叫shaken baby syndrome。什麼是shaken baby syndrome？說穿了，就是情緒管控不佳的照顧者、想弄死（或弄殘）小孩、卻不想留下痕跡的高招。

陳佩琪說，「現代不能刑求，就用這種『押人取供』的方式對你，的確，用這種方法就是整死你，外人也不易察覺，讓你來個死無對證」。

