曝謝龍介勝選關鍵「不是陳亭妃」！她籲藍營主攻這點：真正的突破口

​民進黨2026大選台南、高雄人選已先後出爐，其中台南市「非賴系」立委陳亭妃的出線，掀起各界對於總統賴清德「德意志」的討論；國民黨前發言人、台北市松信區議員參選人李明璇直言，國民黨立委謝龍介要想勝出，突破點不在陳亭妃本人，而是轉化台南鄉親對賴清德、新潮流的不滿。

李明璇在《新聞大白話》節目中指出，完全不用過度討論綠營在台南的整合力道，因為賴清德「丟不起台南」，畢竟除了是本命區之外，一旦台南失守，賴清德在2028年更會被貼上「本命區翻車」的標籤。

「賴清德一定會（盡全力）保住台南」，李明璇認為，陳亭妃之所以被選中，可以看出台南市民對民進黨是非常反感的；李明璇進一步解釋，陳亭妃之所以能降低反感值，「非新潮流」是關鍵之一，再來就是對台南人來說，至少她（陳亭妃）不是民進黨中央硬塞的人選。

李明璇直言，陳亭妃確定出線後，現任市長黃偉哲、賴清德一定會全力輔選，因為兩人都在為了更高的政治舞台鋪路，至於會不會「100%真心」，李明璇也明確給予否定的答案。

話鋒一轉，李明璇表示，對謝龍介而言，這局的關鍵、突破點雖然不是宇陳亭妃本人的對決，但也與陳亭妃出線的原因有關，那就是轉化台南人對賴清德、新潮流的那股怨恨，強化自己（謝龍介）作為「別的選擇」的定位，進一步吸引選票。

