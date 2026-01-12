曝警消退休金加給僅「他們」被排除！王鴻薇：同為警察不該淪為次等公民

​立法院去年修正通過《警察人員人事條例》部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%，不過當時內政部表示，三讀條文適用移民署空中勤務總隊人員有法律適用疑義，違反相關退撫規定。對此國民黨立委王鴻薇表示，移民署警察在內政部認定的《警察人員人事條例》定義中被排除在外，認為同為警察系統不應淪為次等公民。

立法院司法法制委員會今（12）日召開全體委員會，邀請考試院秘書長、銓敘部部長、行政院人事行政總處人事長、內政部、教育部、行政院主計總處針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」進行專題報告，並備質詢。

王鴻薇表示，《警察人員人事條例》已經三讀通過，但內政部拒不執行，甚至在條例定義中將移民署排除在外，這相當不合理，因為當年時任內政部長林右昌針對警察人員的危險加給，就將移民署、空勤比照警察加給調高15%；另外在警消醫療照顧方案的部分，在所有警消相關人事單位中，也獨獨排除移民署人事。

王鴻薇指出，移民署同樣也有司法警察的角色與功能，她強調，無論是警消、海巡、移民署過去都源自於警察，不應該有兩套標準的情況、讓移民署及空中勤務總隊人員變成次等公民。

