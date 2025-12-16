曝賴政府開戰立院後「最直接衝擊」 媒體人：提前進跛腳階段

行政院長卓榮泰昨（15）日表示，依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署，總統賴清德今表示，支持卓榮泰院長的決定。資深媒體人樊啟明對此表示，此舉最直接的衝擊是中央政府總預算還要不要過，且一旦選擇向代表多數民意的立法院全面宣戰，賴政府也形同提前進入「跛腳」階段。

樊啟明今在臉書以「賴清德這局贏了嗎？」為題發文，並認為賴清德近期以「不副署」手段開戰立法院，表面上似乎在政治角力中扳回一城，但長遠來看，此舉也宣告賴政府將面臨長達兩年的空轉危機。

「最直接的衝擊是中央政府總預算還要不要過？」樊啟明說此事總要經過立法院三讀程序，除了經常門支出可以動用之外，所有新增計畫，包含關鍵的國防預算也將全數停擺；另外，賴政府力推的 1.25兆軍購特別預算條例，要怎麼再跟在野黨溝通？又要怎麼跟美國交代？

樊啟明也表示，行政立法關係將全面凍結，且民進黨政府可以擋法，但總不能自己立法，一旦選擇向代表多數民意的立法院全面宣戰，賴政府也形同提前進入「跛腳」階段，只是如此玉石俱焚的下場，台灣人民何辜？

針對卓榮泰院依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署一事，賴清德今表示支持，並稱面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，「不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦」。

