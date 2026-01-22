曝賴清德不出席宏都拉斯總統就職典禮 林佳龍：期待1／27後台宏關係有新進展

外交部長林佳龍今天（22日）接受專訪時說，總統賴清德不會出席宏都拉斯總統的就職典禮，但待1月27日後，台宏關係有望有進一步發展。（資料照片／林煒凱攝）

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張與台灣恢復邦交。有外媒報導，總統賴清德有意安排出訪，並參加阿斯夫拉於本月27日的就職典禮。對此，外交部長林佳龍今天（22日）接受專訪時說，由於阿斯夫拉尚未正式就職，目前宏國仍由斷交政府掌權，但待1月27日政權交接後，「我們當然期待台灣跟宏都拉斯有進一步發展」。

針對總統賴清德27日是否將出席宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉就職典禮，林佳龍今天上午接受節目專訪時表示，由於阿斯夫拉1月27日才就職，屆時才有權決定外交事務，尤其目前即將下台的政府，也沒有跟總統當選人很完整的交接，所以我方需待1月27日後才會明朗。

林佳龍說，阿斯夫拉當選後也到了華府，見了美國國務卿魯比歐，美國也很支持阿斯夫拉，而台灣也是美國的盟友。

至於外界關切台宏復交可能性，林佳龍說，阿斯夫拉競選時曾提出，未來外交上有美國、以色列、台灣等3個重要盟邦。他認為，阿斯夫拉有整體外交政策，台灣是不可或缺的一環，阿斯夫拉當時也提及台灣過去對宏都拉斯帶來非常多效益，現在我國推動榮邦計畫，宏都拉斯也都有看到。

林佳龍強調，相信在諸多主客觀因素下，等到1月27日後，「我們當然可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」，台灣跟宏都拉斯才斷交3年，雙方許多人脈、互動都還很熱烈。

此外，面對主持人追問總統今年是否有安排出訪，林佳龍表示，賴清德一年前去了南太3個邦交國，對出訪事宜，外交部都會再一一安排，除了國是訪問，也有些適當的節慶、典禮，「我們確實有規畫」。

至於總統有機會過境美國？林佳龍坦言，自己相信水到渠成，我國有很多邦交國在拉丁美洲，過境美國是很自然的事，外交部就是做好準備，目前還沒到要決定哪個國家、什麼時間，但外交部都會持續做好規劃，一有決定會由總統府對外宣布。



