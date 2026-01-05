曝賴清德元旦談話有兩大重點 林濁水：越來越多人覺得外交比兩岸關係重要

林濁水5日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德元旦發表談話，前立委林濁水今（5）日受訪表示，賴清德談話除了宣揚台灣經濟發展為重點，也透過民調結果發現，台灣目前外交政策的轉折，不再著重於兩岸關係，反而企圖以國際外交減輕來自北京的壓力。

林濁水今日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。林濁水說，賴清德的談話，有很多重點，但今天只提兩個。第一個重點就是經濟，延續去年雙十節的演說而來。賴清德指出，年初亞洲開發銀行預估台灣 GDP 成長率為 3.3%，但到 9 月已大幅上修至 5.1%，不僅躍居亞洲四小龍之首，也成為雙十節演說的重要核心基礎。

他表示表示，在經濟成長率從3.3跳到5.1，這個消息一發布，馬上嚇了韓國人一跳，因為韓國的成長率也才0.8，台灣竟然是韓國的快8倍，當時也就宣稱2025年是台灣崛起的一年。去年經濟成長率能夠達到5.1的國家非常少，尤其去年底根據亞洲開發銀行（ADB）的最新預測，台灣的GDP成長率將達到7.3%。這幾乎是全世界第1名，也是台灣15年來的最高。

林濁水表示，經濟成長率走高所帶來的外溢效應相當明顯，包括失業率下降、基本工資調升，以及多項福利政策陸續推出，整體經濟表現自然是利多消息。他指出，這樣的成長幅度不僅超越韓國、日本、新加坡與香港，甚至連中國也被比了下去。

談到第二個重點，林濁水轉而分析外交處境。他回顧，過去台灣外交環境艱困，北京施加的壓力極大，時任外交部長錢復因而提出「兩岸關係重於外交」的論述，並一度成為台灣社會的主流看法。當時普遍認為，只要兩岸關係處理得宜，就能減輕外交壓力；反之，兩岸緊張，中國憑藉其國際影響力，台灣的外交空間勢必更加受限。林濁水也提到，前總統陳水扁任內推動公投，引發北京強烈反彈，甚至透過美國對台施壓，當時社會上還流行「中美共管台灣」的說法，意味著台灣同時得看中、美兩方的臉色。

不過，林濁水指出，今年最新民調顯示，國人已壓倒性認為「外交」的重要性高於「兩岸關係」，比例約為五成多對兩成。當台灣在國際上缺乏著力點時，社會自然期待兩岸能夠緩和；但在外交逐漸打開空間的情況下，台灣也更傾向與對專制中國抱持疑慮的國家合作，不僅有助於拓展外交，也能抵禦部分來自中國的壓力。民調結果顯示，民眾已普遍感受到，台灣的外交處境與過去相比，確實出現了明顯轉變。

針對朝野各項法案陷憲政爭議僵局，林濁水分析，這一年來，台灣經歷國會擴權、憲訴法修法、財劃法修正等面臨許多憲政爭議，「爭議大總匯，連大羅神仙來都無法解決，排山倒海的憲政爭議是任何一個人可解決的嗎？沒有這麼便宜行事」。他強調，歸根究柢就是憲法有問題，因憲法有問題，大家要覺悟，朝野應當面對憲政體制必須改革不可，憲法不改，爭議就沒完沒了。

林濁水直言，現在不是要爭論誰對誰錯的問題，就是憲法的問題，所以若是大家不誠懇的面對憲政體制有問題，處在這樣的現實中，他認為台灣的憲政爭議是沒救的。

