曝賴清德因2事「不敢硬槓陳水扁」！羅友志預言他「連續得罪2任總統」最終結局

前總統陳水扁新節目《總統鏡來講》被行政院長卓榮泰下達禁令，各界普遍認為是總統賴清德授意所為，掀起「扁賴心結」的討論；資深媒體人羅友志推測，賴清德認為新節目不能播，又不敢正面硬剛陳水扁，才決定讓卓榮泰當出頭鳥。羅友志更進一步預言，賴清德先後得罪蔡英文、陳水扁兩任前總統，可能2026、20208都將以慘敗收場。

羅友志日前透過臉書表示，《總統鏡來講》禁播，雖然下令的是卓榮泰，但就像玉皇大帝無法叫如來佛祖不准講道一樣，卓榮泰只是「傳令兵等級的行政院長」。羅友志指出，卓榮泰初入政壇是在前行政院長謝長廷的辦公室，後來還當過陳水扁的總統府副祕，之所以出來當協調者，都是因為賴清德「不敢正面硬剛陳水扁」。

羅友志認為總統賴清德相當忌憚前總統陳水扁（見圖）的手段及餘威。（資料照，劉偉宏攝）

「他（賴清德）想說『不』」，羅友志分析，賴清德不樂見陳水扁開節目，卻又忌憚後者的手段跟餘威，這才讓卓榮泰代為發聲，畢竟從一開始的大法官倒不副署，卓榮泰都只是聽命行事的閣揆，「做過頭了，也是卓被罵」。

羅友志不諱言表示，在陳水扁之前，已經有一個英系「視黨主席如無物」到處提名市議員，顯見賴清德根本是連續得罪了兩任總統；羅友志預言，賴清德2026大概只會兵敗如山倒，甚至2028也可能提早出局。

「這國家，還有人在辦正事不？」羅友志認為，陳水扁開不開節目，本來就是一個借勢生端的技巧，至於「中監依法辦事」、「卓榮泰不准」云云，都只是賴清德跟陳水扁在「高來高去」，甚至可以說是陳水扁在玩賴清德的小動作而已。

