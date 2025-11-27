曝賴清德真正目的在這！專家驚「夾擊鄭麗文」布局超完整：顯然有備而來

為應對潛在的「中國犯台隱憂」，總統賴清德昨（26）日宣布8年400億美元（約1.25兆新台幣）的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，港媒《中評社》分析，在各界認為賴清德魯莽行事的同時，他已將戰爭敘事模式布局的相當完整，接下來就是直接對決國民黨主席鄭麗文。《中評社》也指出，鄭麗文將如何在內外夾攻的處境下，率領藍營突圍，將會是左右政治版圖的一大關鍵。

《中評社》分析，從賴政府大動作普發全民國防手冊，到「吃日料」力挺日本首相高市早苗，以及最新的國防預算，賴清德看似毫無關聯的操作，其實是一整套的戰爭敘事模式；簡而言之，就是以「戰爭即將來臨」的框架壓迫在野黨、為鞏固選舉基本盤做準備。

除了營造只有民進黨才能保台的政治氛圍之外，《中評社》指出，賴清德還有一個重要目的，就是與鄭麗文正面對決。

國民黨主席鄭麗文

《中評社》表示，面對鄭麗文放話「反對無上限的國防預算」，賴政府選擇拋出中國犯台警訊強化國防訊號。面對民進黨的出招，國民黨若全擋，就會被貼上親中標籤，若放行，藍營主張的「和平」路線也將被弱化、進一步陷入賴政府的戰爭邏輯當中。

「這將是鄭麗文上任後的第一個大考驗」，《中評社》指出，除了民進黨的設伏之外，國民黨內部也有親美勢力存在，如果鄭麗文處理不慎，除了兩岸主張會被強壓，在黨內也會造成摩擦與矛盾。

不過《中評社》也透露，賴清德上兆元的國防預算，在社會觀感上「質疑大於支持」，這將會是鄭麗文的切入點之一，接下來如何把握民意，讓國民黨在立場一致的共識下槍口對外，將會直接影響鄭麗文作為黨主席的威信，更左右國民黨在往後政治版圖的比重。

