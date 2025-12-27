曝賴清德首戰台南市長「僅6議員相挺」 陳亭妃：仍高票連任變最大桶箍

記者劉秀敏／台北報導

民進黨2026台南市長初選今（27）日舉辦政見發表會，針對近日台南市長黃偉哲出席林俊憲造勢活動站台，陳亭妃受訪時舉總統賴清德當年參加台南市長初選為例，面對時任縣長蘇煥智、時任市長許添財，賴清德僅有6個議員支持，相信他也是這樣一路走過來，而賴清德在連任時以72.9%的最高得票率，變成最大的「桶箍」，這是他們的紀錄、目標，也是要跟隨的腳步。

民進黨台南市長初選電視政見發表會今日晚間登場，陳亭妃會前受訪時，媒體關注近日與林俊憲為民調議題隔空交鋒，陳亭妃強調，不會不愉快，但因為初選確實納入《選罷法》規範內，所以只是提醒同志們要小心、不要觸法，「沒有不愉快，那我覺得心情非常平淡。」

談及準備此次政見會的心情，陳亭妃說，大家都知道，從跟現任市長黃偉哲一路初選，她已經走訪台南37區8年了，沒有放棄每一個跟民眾接觸的機會，「我不是為了選舉才走遍每個地方，我把它變成我的責任」。因為在8年前，那麼多好朋友，尤其37區成立後援會，大家不離不棄陪著她一路走過來，甚至當她的眼睛跟耳朵，協助了解地方的需求，可以到地方去服務、爭取預算、會勘，她認為今天只是把8年的心情，以及8年來為台南了解的每一項來做報告。

至於台南市長黃偉哲近日為林俊憲站台一事，陳亭妃回應，每個人都有各自的想法，她並舉總統賴清德為例，當年還是立委的賴清德參選第一屆大台南市長初選時，對手包括時任縣長蘇煥智、時任市長許添財，當時台南縣多數議員支持蘇煥智、台南市多數議員支持許添財，只有6個議員支持賴清德，「我相信，賴清德委員也是這樣一路走過來」。而賴清德在市長連任時以72.9%的最高得票率，變成最大的「桶箍」，這就是他們的紀錄、目標，也是要跟隨的腳步。

陳亭妃認為，人民要的是一個強的母雞，這隻強的母雞跟民意代表不一樣，要站在前面讓大家有信任感，且能夠跟所有的小雞一起走，當遇到藍白強大攻擊的時候，這隻母雞站在最前線保護大家，也可以跟大家說「準備好了」，因為他最有經驗、最了解台南，「37區，沒有一個地方亭妃沒有走過，而且最偏僻的地方，沒有自來水的地方，亭妃也幫他完成了，這才是最重要的。」

