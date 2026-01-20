曝賴清德默默做暖男醫「同業才知道」 台大醫：他從不為自己辯白

總統賴清德有醫學背景，他日前出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮。資料照，李政龍攝



台大婦產科名醫施景中常常分享激勵人性的生命故事，他日前耳聞總統賴清德是個暖男醫師，像是心疼青年醫師為救急診病患不幸喪命，主動募款協助農村父母辦理後事，並在擔任市長期間設立紀念碑等等，他直言，「賴總統從不為自己辯白。」

施景中17日在臉書上說，他近日參加國泰婦產科的忘年會，親耳聽到主任醫師分享往事。那位醫師是成大後醫，賴清德則是大他六屆的學長，受他指導甚多，「他說，賴總統絕對是個暖男醫師。」

施景中舉例，當時成大醫院薪水不高，但如果擁有公務員資格，薪水可另加1萬元，當賴清德還是住院醫師時，便與另一位林易煌醫師共組「住院醫師權益促進會」，會眾人爭取福利。

這其中，有位才剛當上醫師三個月的林明堂，一日在急診救病人，不幸被針扎得猛爆性肝炎，「藥石罔效，加護病房急救後撐了一陣子就過世了。」

而林明堂的父親是鄉下老農，家裡原本都盼著他能幫忙改善家裡生活，沒想到卻發生憾事，「這是一個悲劇。而林醫師因為沒有公務人員的身分，當年只能領到少少的補償，」於是賴清德當時毅然為他發起募款，募得90萬元，對不甚富裕的林醫師老家幫助不少，「其實1991年成大實習醫師的薪水大約一萬元，自己在台大實習醫師的薪水也不過6000元。」

不僅如此，賴清德在當上台南市長之後，念茲在茲，決定為林明堂立碑紀念，這塊碑目前仍靜靜地矗立在成大急診處的外面，目的是紀念一位年輕的醫師，為了救病人而犧牲了他年輕的生命。

施景中提到，這一位國泰醫院主任感嘆，現下許多政治人物，為了己身政治利益，都和敵人同聲一氣，心向中共，一直在扯台灣的後腿，「這些人把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白。」

他感嘆地問粉絲，各位不知道有沒有在這一波股市大漲的情況下，抱著滿滿的荷包開心過年？「起碼，我們是在苦心積慮保護我們的一群人之下，真正能幸福的跨入萬馬奔騰的新年。」

