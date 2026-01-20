曝賴清德、府方團隊「零時差陪伴鄭麗君」！張惇涵：陪伴我們的只有總統宵夜「燒餅蔥蛋加永和豆漿」

行政院副院長鄭麗君帶領團隊談妥台美對等關稅，總統府、國安會、各部會工作人員也功不可沒。曾任總統府副秘書長的行政院秘書長張惇涵今（20）日在台美關稅說明記者會回憶，他們有時會在總統府留守一星期，到夜晚仍燈火通明，賴總統親自坐鎮開會掌握消息，「台灣團隊零時差陪伴鄭麗君副院長，陪伴台灣團隊的只有賴總統給我們的宵夜，永遠都是燒餅夾蔥蛋、以及一杯永和豆漿！」

張惇涵回憶，昨天鄭麗君副院長在機場時給他了一個擁抱，「只跟我說了一句『兄弟』」，這句兄弟的背後，是一個談判代表的壓力、責任、台灣2300萬國人朋友的生活，也反映出台灣國家的實力，也道盡一段辛苦的故事。

張惇涵再說，20個月的執政時間，有15個月準備談判、9個月進行密集談判，六輪實體談判中，他有四輪時間在總統府，宣布對等關稅以來，他一路見證、參與了談判團隊的過程，「我眼中的鄭副院長，從來沒有喊過一聲苦！因為她知道面對衝擊，各行各業比她更辛苦。」

張惇涵提及，他到行政院後，有時發現鄭麗君沒有參與晨會，因為鄭麗君不是在視訊，就是昨天視訊到半夜或凌晨，鄭麗君帶領的談判團隊，從總統府、國安會、政院、各部會都全神投入，每一輪談判團隊到了第一線，府院各部會、國安會「台美零時差工作」。

張惇涵指出，曾經好幾個星期進行實體談判時，他們在總統府留守、有時直接留守一星期，白天有該做的工作、到了夜晚仍燈火通明，賴總統親自領軍坐鎮召開會議，希望掌握團隊第一手訊息，有需要就進行討論決策。

「台灣團隊零時差陪伴鄭麗君副院長，但陪伴台灣團隊的只有賴總統給我們的宵夜，永遠都是燒餅夾蔥蛋、以及一杯永和豆漿！」張惇涵指出，鄭麗君副院長得到階段性成果，也達到賴總統每次在決策會議上強調的四原則、兩目標，平行台美貿易逆差，深化台美科技、國安合作。

張惇涵最後說，如同昨天鄭麗君副院長所說，台美對等關稅談判結果不只是團隊的努力，而是讓世界看見台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、堅實的夥伴。

（圖片來源：總統府、放言記者拍攝）

