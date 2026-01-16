曝賴清德「本命區支持度生變」！吳子嘉揭陳亭妃出線內幕：這非常現實

​民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗，媒體人吳子嘉認為，如果初選再多跑2個月，林俊憲就有勝出的可能，不過從眼下的局勢來看，賴清德在台南的影響力已經開始下滑。

吳子嘉在《董事長開講》節目中回應網友提問，針對「賴清德在台南的影響力、支持度是否開始下滑」一事給予肯定回應。吳子嘉認為這事「非常現實」的一面，畢竟陳亭妃面臨的事賴系人馬的全面壓境。不過吳子嘉也補充，陳亭妃雖然勝出，但與最一開始相比，與林俊憲的差距已經非常小，如果初選再進行2個月，輸的恐怕就是陳亭妃。

廣告 廣告

2018年就表態爭取參選台南市長的陳亭妃，最終在黨內初選敗給現任市長黃偉哲，沉澱8年再度投入初選，面對的是擁有台南3席立委、23位市議員力挺的林俊憲。而陳亭妃最終則在「最大咖」助選員、「扶龍王」王世堅的陪同下舉辦唯一一場較大規模的造勢，最終以2.69％差距勝出。

更多風傳媒報導

