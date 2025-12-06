曝賴清德「詭異現象」！林濁水建議改革脫困

台灣今年的經濟成長率有機會達7.37％，但賴清德總統的滿意度民調仍是負53.3%比正40.9%，民進黨前立委林濁水今（6）日表示，「這未免太不合理，太不值得了。」林濁水建議，何不趁著可以用經濟績效強勁，做為坦然面對這一個艱難詭異現象的強大底氣的現在，勇於改革，力求脫困。

賴總統出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮。（圖／總統府）

賴清德日前接受《紐約時報》專訪，林濁水臉書發文說，從國際政治、安全到經濟的政策，賴清德作了精彩的闡述。由於賴清德提到，要協助中國解決經濟問題，他認為，怪怪的 ， 無論如何中國經濟規模是台灣20多倍，不是台灣幫得上忙的，其中嚴重的有房地產問題，明顯不適合台灣幫忙，產能過剩的問題，全世界都吃不消，何況台灣，至於中共當前最迫切的高端晶片問題，台灣完全有能力幫忙，但是要承認過不了川普這一關；因此，「也許總統出於善意，但不提恐怕更好。只是畢竟瑜大而瑕小了」。

賴清德在專訪中特別強調，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37％，林濁水說，這的確令人振奮，實際上，10月10日賴清德就引用韓媒的稱讚說，「2025是台灣崛起的一年」了。林濁水認為，台灣終於擺脫了持續20多年的鬱悶了。但是這固然值得大大普天同慶，卻也有令人憂的另一方面。

林濁水說，令人在歡欣之餘不免納悶，不是笨蛋問題在經濟嗎？那麼經濟這樣好為什麼民眾對總統評價持續低迷，因此提出他的建議。

不過，有網友留言，「如果把電子業對GDP和經濟成長的貢獻存疑，把電子業分開看待，百工百業大概90%會喊，『都快死了還振奮你個鬼』，可惜經濟部不敢這樣提報，總統府幕僚也不會白目提醒。」也有網友提到無薪假近來數字攀高的現象。還有網友表示，「經濟好是大老闆賺錢，員工薪資沒有隨著提升上來，人民還是無感的，人民在意的是購買力的提升，不是被高昇的物價給淹沒了…」。

