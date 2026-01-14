曝賴瑞隆出線最大隱憂！謝龍介再提「綠營慘敗前例」：柯志恩有機可趁

​民進黨高雄市長初選4搶1對決，由立委賴瑞隆出線、將迎戰國民黨立委柯志恩，面對綠營票倉的挑戰性，國民黨立委謝龍介認為，如果民進黨在「團隊交接」出現問題，就可能像2018年九合一大選時一樣，讓藍營、也就是現在的柯志恩有機可趁。

謝龍介在《新聞大白話》節目中表示，即便立委邱議瑩、許智傑、林岱樺等人，早已表態會支持勝選者、不會脫黨參選，但問題在於上述三人團隊中「熟悉初選過程的樁腳們」，是否會願意團結綠營。

「這樣的輔選將讓柯志恩有機可趁」，謝龍介回憶，立法院長韓國瑜之所以能在2018年當選高雄市長，就是因為監察院長陳菊卸任時，並沒有完全交接，導致現任市長陳其邁沒有得到全面支持。謝龍介進一步補充，若陳其邁交棒時也出現「行政資源、體系不動員」的情況，國民黨就有機會。

