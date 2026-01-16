曝跑活動常遇蘇貞昌 戴錫欽籲藍白速整合：李四川、蘇巧慧差距已縮小

國民黨籍台北市議會議長兼國民黨台北市黨部主委戴錫欽。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對2026新北市長選舉，民進黨已徵召立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌也表態有意參選，國民黨則還在協調是由新北市副市長劉和然或台北市副市長李四川出線，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（16日）表示，跑活動經常遇到前行政院長蘇貞昌，蘇巧慧也跑得很勤，籲藍白應儘速整合，並指李四川、蘇巧慧差距已縮小，藍營小雞當然會焦慮。

戴錫欽今接受「品觀點」節目《觀點芹爆戰》主持人黃光芹專訪，談及2026新北市長選舉，戴錫欽說，藍白合當然是2026重點，但相較藍營認為越早整合越好，民眾黨則希望多點時間耕耘地方、爭取認同，這些國民黨都尊重，但如何在兩者找到最大公約數，考驗兩黨領導人智慧溝通。

戴錫欽提到，幾週前曾與黨中央交換意見，就新北市長選舉狀況，希望劉和然、李四川盡快整合，再與民眾黨整合，且新北幅員遼闊，會有變數是很多地方團體、支持者，甚至有選票牽動能力的頭人，有些人看人不看黨。

戴錫欽直言，蘇貞昌、蘇巧慧經營新北這麼久，他跑很多場合都遇到蘇貞昌，除了有過去能量，也相信要拉蘇巧慧選情，很多藍營或中間選民，沒有非誰不可，但也許原本比較傾向在野陣營，卻面對遲遲沒整合出來，蘇巧慧也不太惹人討厭情況下，蘇巧慧不斷三顧茅廬、互動，可能鬆動，即便藍白已整合完成，也可能來不及了。

戴錫欽表示，這是國民黨、民眾黨必須積極整合，加速步調，讓不管是議員參選人或基層更加安心，有母雞率領選情，也比較不會有外界見縫插針的機會，他對藍白合在縣市首長選舉很有信心，但現在各自做各自的，也不時有名嘴放話，要國民黨別上民眾檔的當，營造「綠白合」等狀況，很多民眾不了解真實狀況就會被影響。

戴錫欽認為，有危機不是壞事，但過度擔心或拖延，造成地方不耐，也會造成地方上的困難。

黃光芹詢問，台北市長蔣萬安何時要放李四川去選舉？戴錫欽回應，有兩種思維，站在市府的立場，李四川待在台北市幫加分很多，市府也認為李四川留在任內協助蔣萬安，幫自身形象、曝光也有幫助，但他也認為，若按照民眾黨節奏，原本從3月，或講到今年7、8月才整合的話，真的有點晚，他們當然也要顧小雞、壯大政黨，這都天經地義，但要別錯失勝選機會。

戴錫欽直言，很多地方無奈、焦慮，在整合中被對方陣營挖牆腳，都有可能發生，且李四川雖然民調之間看來領先，但這是還沒整合完成，且蘇巧慧非常積極，所以兩人差距有縮小，目前李四川還沒有母雞效應，藍營小雞當然也會有焦慮。

戴錫欽說，對民進黨來講，「三腳督」對他們當然最好選，但他也呼籲藍白支持者，不要被見縫插針，兩黨領導者除了呼籲支持者外，也要積極讓支持者看到整合的誠意。

