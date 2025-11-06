曝輝達主動找新壽 吳東亮建議市府這樣做

▲台新新光金控董事長吳東亮今（6）日受訪時表示，一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地，並做了很多努力，也建議北市府在跟輝達協商的時候，可以將「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。（圖／資料照，記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，標得地上權的新光人壽同意在取回相關成本之下，與台北市政府合意解約，傳新壽已提出45億元「分手費」。台新新光金控董事長吳東亮今（6）日也還原輝達最初與新壽洽談過程。他說，「一開始是輝達主動來找新壽，不是新壽主動求售土地」，過程中也做出很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。他也建議，北市府在跟輝達協商的時候，可延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

吳東亮今日以工商協進會理事長身分出席「日本福岡市企業招商研討會」活動，對於媒體詢問對T17、T18用地吸引NVIDIA落腳的看法。吳東亮表示，NVIDIA是台灣產業發展的重要里程碑，我們都非常樂見這個案子往圓滿方向發展。

不過，吳東亮也做出澄清，「這個案子一開始是輝達主動來找新壽，不是新壽主動求售土地」，但新壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。

他還表示，這個過程中，他們也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福。

吳東亮說，他記得輝達當時跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但他有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。

吳東亮建議，未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

吳東亮也提到，在這個案子中我們也看到台灣的公務員真的也很辛苦，許多事動輒得咎，希望大家多挺公務員，讓他們能放開手腳勇於任事，更有作為，為台灣人民謀福利。

