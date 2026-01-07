曝輝達北士科找姚仁喜設計 李四川揭蔣萬安邀黃仁勳進度：將以「創意」方式簽約

輝達執行長黃仁勳傳出將於1月底公司尾牙來台，並可能與北市府就進駐北士科舉行簽約儀式。台北市副市長李四川表示，台北市長蔣萬安已透過email邀請黃仁勳簽約，預計用科技、創意的形式，至北士科T17、18基地簽約。（徐佑昇攝）

輝達執行長黃仁勳7日於CES正式開展後舉行全球記者會受訪指出，將於1月底輝達台灣員工舉辦尾牙前再度來台，也可能出席輝達總部進駐北士科的簽約儀式。台北市副市長李四川表示，台北市長蔣萬安已透過email邀請黃仁勳來簽約，也會配合黃仁勳用科技、創意的形式，至北士科T17、18基地簽約，並邀請黃仁勳至基地附近土地公廟拜拜、吃士林夜市小吃。李四川強調，輝達1月中就會把投資計畫書送進北市府，原則上1月底前市府就會把包含計畫書及針對「星艦3.0」總部的都市計畫都審查完畢。

廣告 廣告

李四川表示，輝達落腳北士科原則上在簽約之前有兩件事必須要辦理，分別是投資計畫書以及總部的都市計畫變更，在1月底前北市府應該都能審查完畢。

李四川指出，有關投資計畫書部分，依進度大概1月中輝達就會把計畫書送進北市府，市府就會來做審查，「原則上1月底之前絕對會把這一個計畫書把它做審查完畢」。

至於都市計畫變更，李四川說，因為黃仁勳對於他們美國總部的設計，有一些看法希望能夠再精進，黃仁勳還找了台灣的相當有名的建築師姚仁喜來承接建築的設計。

李四川表示，姚仁喜之前也到過美國去看輝達的總部，李本身也跟姚建築師見了幾次面，就輝達要修改的部分，北市府現在已經納入所有的都市計畫委員會裡面去做檢討，預定在26日開都委會來做審查。

李四川強調，如果順利大概在1月底不管是投資計畫書或是都市計畫的變更，大概都會把它完成。

至於簽約部分，李四川說，黃仁勳大概在1月底到台灣參加輝達公司的尾牙，其實在上個月蔣萬安也有用email邀請黃仁勳，包括上次輝達副總裁Scott Ekman來台北，蔣萬安也有邀請他來簽約，李更透露，其實市府的幕僚作業在前兩個禮拜就已經在做相關規畫。

李四川表示，昨日聽到黃仁勳說如果有邀請他願意來台北簽約，所以蔣萬安今日又特別寫了email邀請黃仁勳，希望他在月底回來時如果願意，由蔣萬安來跟他做簽約，至於時程會落在29、30或是31日？李強調，市府會配合黃仁勳決定的時間。

不過有消息指出，黃仁勳希望用「特別」的形式簽約，李四川回應，本來形式上是希望在桌上去做簽約，但據市府跟輝達幕僚的協調，「原則上黃仁勳執行長是希望不要有那麼僵硬的形式」，所以市府會規畫一個比較創意，也比較有科技感的簽約儀式，也許會帶黃仁勳到T17、18現場去看一看，也可以邀請輝達在台北的員工也去看一看新的辦公室。

李四川強調，如果黃仁勳願意，市府也會帶他去基地旁邊的土地公廟拜拜，同時也會準備士林夜市一些好吃的小吃招待，在那邊完成簽約儀式，目前的進度大概就是這樣。

媒體追問，有議員質疑投資計畫書及都市計畫變更是否能在1月底前完成？李四川表示，針對北士科T17、18的公展8日大概會結束，目前也沒有人提出比較困難的疑問，這部分應該是可以順利把它完成。

李四川補充，至於形式上簽約完後，還有一些細節、書面的部分，包括可能要議價、要繳保證金等，就交給幕僚單位來做處理。

【看原文連結】