曝退伍軍官收通知「赴陸改申請制」否則重罰！ 國民黨團批：賴政府只會內部找敵人

台北市 / 武廷融 綜合報導

行政院日前拍板兩岸條例修法，修法重點包括公務員赴陸全面採許可制，以及領有月退除給與的校級軍官禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。不過，國民黨立法院黨團今(5)日指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。國民黨團痛批，賴政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，「不只無能更是可悲。」

國民黨團指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。國民黨團強調，此舉已明顯逾越《兩岸人民關係條例》之授權，涉及不當擴權。國民黨團表示，當兩岸兵凶戰危之際，政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，不只無能更是可悲。「面對賴政府違法亂紀的作為，國民黨團必須為基層退伍國軍向政府表達最嚴正的抗議。」

國民黨團認為，片面全面擴大審查範圍，不僅沒有法令授權，更是侵害退伍國軍遷徙移動的自由。國民黨團嚴正指出，依法行政是政府的義務，濫權限制國人人身自由，就是違憲，就是違法。「此舉與違法違憲審判的大法官有何不同？民進黨政府眼中明文的法律都變成參考用了嗎？中華民國要變成獨裁國家了嗎？」

國民黨團也點名總統賴清德、行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳，「把退伍國軍當成共諜全面監控，不斷在內部找敵人、羞辱貶低軍人，只會讓國軍士氣低落，百害而無一利」，國民黨團強調，依法儘速將國軍加薪預算送進立法院，不僅提振國軍士氣，更可強化國軍實質戰力，才是真的護國軍、愛台灣該有的作為。

