曝這台商高管被中國收買！爽領2200萬代號還叫「特洛伊」 謝金河：彎道超車代表剽竊

中國國家主席習近平在2015年提出「中國製造2025」計畫，如今10年期限已過，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，中國的「彎道超車」確實取得相當成就，但中國毫不尊重智慧財產權、剽竊技術，有間台商高管更曾被中國收買，定期匯報偷技術的進度，直言「彎道超車伴隨而來的是車毀人亡」。

謝金河表示，再過幾天，習近平在第二任期提出的「彎道超車：中國製造2025」就要到期限的盡頭。回顧過去的8年，中國的「彎道超車」確實取得相當的成就，像新能源汽車、成熟製程半導體、矽晶圓、碳化矽等，中國都取得重大成就，最具代表性的是電動汽車，很快打遍世界無敵手。

謝金河指出，最近最受矚目的是，中國用盡手段偷取荷蘭EUV原形機的技術，用挖角、剽竊技術的手段，希望打造國產EUV。一位ASML技術研發人員透露，一台EUV從研發到商轉，至少要花18年，除了ASML自己的技術，還要有蔡司的光學技術。在科技的賽道上，全世界都遵守智慧財產權、專利權，惟獨中國例外。

謝金河提到，他上周和可成公司的核心高層吃飯，他詢問「可成為什麼整個退出中國市場？」對方說，在2022年前後，可成發現研發部門和營業部門的高階主管被收買，他們追蹤電郵都有加密，後來經過鍥而不捨的追蹤，終於找到一封忘記加密的電郵，密碼代號是「特洛伊」。

謝金河說，他們才發現，中企立訊先匯500萬人民幣（約2200萬新台幣）到主管戶頭，先給「安家費」，每人再給無限卡，他們在公司成立小組，定期匯報技術偷竊的進度。

謝金河續指，這個案子後來有14個人在台灣，以違反《營業秘密法》被判刑，此案也觸動可成離開中國的決策，最後可成把廠賣給藍思科技，成為台商回台投資的先驅之一。

謝金河透露，過去有很長的時間，中資隱身在竹北台元科技園區，從獵人頭到偷技術。這個行為不斷遭到檢舉，但法院都輕判，後來修改違反《營業秘密法》，罰則才從嚴。

謝金河直言，這次荷蘭的ASML事件也驚動全世界的注意，中國在EUV如果能彎道超車，將是世界大事。從2017年開始，特斯拉（Tesla）在上海設立超級工廠，中國派出幾十組人員分頭「研究」電動車技術，把整車拆解，這次EUV也是用相同手法，把整個機台拆解重組，他們派人到荷蘭學習，再挖角員工。前不久，安世的風波也是這樣。

謝金河強調，技術研發是人類歷史進化的最重要源動力，技術創新是有價值的，但在中國不尊重智慧財產權的體制，彎道超車也代表著不擇手段去剽竊別人技術，再用快速量產打敗對手，整個商業秩序也蕩然無存！

