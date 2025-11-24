曝遭遭疑「空降」何元楷秀畢冊自清：我從小在汐止長大

立委羅智強辦公室主任何元楷將當年汐農幼稚園、金龍國小的畢業紀念冊都公開，讓事實說話。（何元楷提供）

明年地方選舉腳步逼近，國民黨新秀、立委羅智強的國會辦公室主任何元楷宣布投入「汐止、金山、萬里」市議員選戰，卻在地方基層跑行程時遭質疑「空降參選」。面對謠言四起，他罕見動怒，直接拿出汐止求學時期的畢業紀念冊自清，強調「我就是在地人」，並批評散布不實訊息的人「選戰還沒開始就急著抹黑」。

何元楷在臉書發文指出，自己從小在汐止長大，曾就讀汐農幼稚園、金龍國小，求學記憶全繫在這片土地上。即便後來到台北念書，也每天往返汐止，與多數在地居民生活模式無異。他強調，這些身分背景「街坊鄰居都一清二楚」，甚至前往社區里民大會時，鄰居們還主動分享他兒時的趣事，「如果我不是汐止人，那鄰居都在說假話嗎？」

面對外界質疑他「根本不住汐止」，何元楷不諱言指出，這些流言多半來自地方人士轉述，稱「同黨有人在外面放話」。他無奈表示，指控內容自相矛盾，「如果不是在地人，怎麼可能跨區來讀幼稚園、小學？」更反諷造謠者，「除非我是宋七力，有分身在汐止被鄰長遇到。」

何元楷感慨，選舉才剛起跑，不實言論就此起彼落，預料未來只會更激烈。但他呼籲選戰應回到「選賢與能」，不該以抹黑造謠作為策略，強調願以君子之爭方式面對競爭，「用惡意煽風點火的選風，只會讓人看不起。」

